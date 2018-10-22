"Отморозки готовы убивать": в Киеве произошло вооруженное нападение

В Оболонском районе Киева неизвестный напал на человека, который пешком добирался домой.

Как сообщил источник OBOZREVATEL, ЧП произошло около двух часов ночи 20 октября. 26-летний мужчина, сравнявшись с автомойкой, увидел, как с противоположной стороны улицы Луговой дорогу к нему перебегает молодой человек.

"Бегун" сразу попросил закурить, а потом нанес своей жертве два удара ножом: в руку и живот (под ребра).

У раненого мужчины преступник забрал мобильный телефон и скрылся. Человек с кровотечением смог добраться до рядом расположенного гаражного кооператива, откуда была вызвана скорая помощь.

Место преступления

Мужчину доставили в Киевскую городскую клиническую больницу №8, его жизни уже ничего не угрожает.

"Страшно то, что человеческая жизнь обесценилась. Отморозки готовы убивать из-за нескольких гривен или китайского телефона", - добавил источник.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Киева "сотрудники СБУ" с оружием ограбили гражданина США.