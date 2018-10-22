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/Криминал

"Отморозки готовы убивать": в Киеве произошло вооруженное нападение

11.1тЧитать материал на украинском

В Оболонском районе Киева неизвестный напал на человека, который пешком добирался домой.

Как сообщил источник OBOZREVATEL, ЧП произошло около двух часов ночи 20 октября. 26-летний мужчина, сравнявшись с автомойкой, увидел, как с противоположной стороны улицы Луговой дорогу к нему перебегает молодой человек.

"Бегун" сразу попросил закурить, а потом нанес своей жертве два удара ножом: в руку и живот (под ребра).

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У раненого мужчины преступник забрал мобильный телефон и скрылся. Человек с кровотечением смог добраться до рядом расположенного гаражного кооператива, откуда была вызвана скорая помощь.

Место преступления

Место преступления

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Мужчину доставили в Киевскую городскую клиническую больницу №8, его жизни уже ничего не угрожает.

"Страшно то, что человеческая жизнь обесценилась. Отморозки готовы убивать из-за нескольких гривен или китайского телефона", - добавил источник.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Киева "сотрудники СБУ" с оружием ограбили гражданина США.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Темы
ЭксклюзивКриминалНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Объект
криминал
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Korot Vasyl
Korot Vasyl
Ситуацияя,конечно,совсем херовая. Чем полиция занимается? Где патрули?
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Не стеба ради, а для наглядности перефразирую здешних кастрюль: "Странно, 5 лет назад такого не было, вот к чему приводит украинский мир".
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Korot Vasyl, но ведь раньше такого не было, вот до чего майдан доводит!
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Korot Vasyl
Korot Vasyl
Plotnikov Alex, слышишь, ты, "антикастрюля". Займись делом, а не юродствуй
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Маленький Иппу Лохлов
Маленький Иппу Лохлов
Ну это нармальна!!! За то стояли на майдане!!!! Евроба, фля!!!
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Korot Vasyl
Korot Vasyl
Маленький Иппу Лохлов, ты реально дебил. Преступность есть везде. Жаль,что сейчас ситуация хуже,но на это есть причины
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