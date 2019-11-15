До $250 тысяч! В Киеве мошенники провернули новую аферу

В Киеве задержали членов преступной группировки, которые, угрожая физической расправой, требовали у людей возвращение несуществующих долгов.

Они даже разработали специальную схему. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, написала пресс-служба МВД (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В течение двух месяцев к правоохранителям поступали заявления о том, что неизвестные, угрожая гражданам насилием, повреждением имущества, незаконным лишением свободы, требовали вернуть деньги, которые якобы были взяты в долг. Они делали это под предлогом деятельности коллекторской фирмы. Суммы колебались от $5-ти тысяч до $250-ти тысяч.

В Киеве мошенники провернули новую аферу Национальная полиция Украина

Установив дату, время и место встречи одного из пострадавших с участником преступной группы, правоохранители за процессуального руководства Генпрокуратуры задержали злоумышленника. С места происшествия было изъято $10 тысяч, которые потерпевший, опасаясь физической расправы, передал как возвращение части несуществующего долга.

Позже было задержано еще трое его сообщников, которые обеспечивали силовую поддержку деятельности преступной организации.

В общем в состав преступной группировки входило восемь человек, двое из них – бывшие работники правоохранительных органов. Четыре человека задержано в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, еще четверо – объявлено в розыск.

Досудебное расследование проводится в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 146 (похищение человека), ч. 2 и 4 ст. 189 (вымогательство) и ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины. По месту жительства задержанных провели обыски. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Киеве задержали членов преступной группировки, которые требовали у людей возвращение несуществующих долгов Национальная полиция Украина

Они угрожали гражданам физической расправой Национальная полиция Украина

Мошенники даже разработали специальную схему Национальная полиция Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве разоблачили преступную группу, которой инкриминируют похищение людей, пытки пленных и причинение телесных повреждений полицейским.

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