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15 ноября • обновлено в 13:06
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/ Криминал

До $250 тысяч! В Киеве мошенники провернули новую аферу

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В Киеве задержали членов преступной группировки, которые, угрожая физической расправой, требовали у людей возвращение несуществующих долгов.

Они даже разработали специальную схему. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, написала пресс-служба МВД (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В течение двух месяцев к правоохранителям поступали заявления о том, что неизвестные, угрожая гражданам насилием, повреждением имущества, незаконным лишением свободы, требовали вернуть деньги, которые якобы были взяты в долг. Они делали это под предлогом деятельности коллекторской фирмы. Суммы колебались от $5-ти тысяч до $250-ти тысяч.

В Киеве мошенники провернули новую аферу

В Киеве мошенники провернули новую аферу

Национальная полиция Украина

Установив дату, время и место встречи одного из пострадавших с участником преступной группы, правоохранители за процессуального руководства Генпрокуратуры задержали злоумышленника. С места происшествия было изъято $10 тысяч, которые потерпевший, опасаясь физической расправы, передал как возвращение части несуществующего долга.

Позже было задержано еще трое его сообщников, которые обеспечивали силовую поддержку деятельности преступной организации.

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В общем в состав преступной группировки входило восемь человек, двое из них – бывшие работники правоохранительных органов. Четыре человека задержано в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, еще четверо – объявлено в розыск.

Досудебное расследование проводится в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 146 (похищение человека), ч. 2 и 4 ст. 189 (вымогательство) и ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины. По месту жительства задержанных провели обыски. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Киеве задержали членов преступной группировки, которые требовали у людей возвращение несуществующих долгов

В Киеве задержали членов преступной группировки, которые требовали у людей возвращение несуществующих долгов

Национальная полиция Украина

Они угрожали гражданам физической расправой

Они угрожали гражданам физической расправой

Национальная полиция Украина

Мошенники даже разработали специальную схему

Мошенники даже разработали специальную схему

Национальная полиция Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве разоблачили преступную группу, которой инкриминируют похищение людей, пытки пленных и причинение телесных повреждений полицейским.

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Автор
Яра Дорош Яра Дорош
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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