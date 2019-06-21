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/Криминал

"ДНР", вперед!" Под Киевом задержали иностранцев-провокаторов

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В аэропорту "Борисполь" задержали двух граждан Ирландии, которые выкрикивали провокационные лозунги и носили "георгиевский ленты".

Они приехали в столицу якобы с туристической целью, но у них не было обратных билетов, а информация о "девушке-украинке" у одного из них не подтвердилась, сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы Украины.

Иностранцы 1998 и 1997 года рождения прилетели рейсом из Дублина вечером 20 июня. Сразу после схождения с борта они достали запрещенную в Украине символику.

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"Один из них был в футболке с национальной символикой страны-агрессора. Они достали символику РФ и "георгиевские ленты" и выкрикивали слова: "ДНР, вперед!". В багаже у них нашли предметы, носящие пропагандистский и провокативный характер", – сообщили пограничники.

Паспорт иностранца

Паспорт иностранца

Госпогранслужба

Паспорт

Паспорт

Госпогранслужба

Иностранцам запретили въезд в Украину сроком на три года, информацию о них передали в полицию.

Символика страны-агрессора

Символика страны-агрессора

Госпогранслужба

Запрещенная символика

Запрещенная символика

Госпогранслужба

Как писал OBOZREVATEL, в мае 2019-го в столичном международном аэропорту "Киев" россиянин устроил дебош из-за того, что его отказались впускать украинские пограничники. Он пытался ударить правоохранителей и грубо оскорблял страну.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Почему отпустили? Наверняка они планировали теракт против украинской демократии.
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Борисс Робот
Борисс Робот
Горелов Сергей, "Почему отпустили?" это вопрос типичного ватанабэ...мы знаем что вы бы не отпустили бы...
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леня зе
леня зе
Они достали символику РФ и "георгиевские ленты" и выкрикивали слова: "ДНР, вперед!"это как святая вода.от которой карежит шароварников. ждем консула Ирландии
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Борисс Робот
Борисс Робот
леня зе, жди консула... похоже тебе больше ничего не остается в жизни...
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Тарас Бор
Тарас Бор
Да ещё б и отпиздить в целях профилактики.
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