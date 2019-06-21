"ДНР", вперед!" Под Киевом задержали иностранцев-провокаторов

В аэропорту "Борисполь" задержали двух граждан Ирландии, которые выкрикивали провокационные лозунги и носили "георгиевский ленты".

Они приехали в столицу якобы с туристической целью, но у них не было обратных билетов, а информация о "девушке-украинке" у одного из них не подтвердилась, сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы Украины.

Иностранцы 1998 и 1997 года рождения прилетели рейсом из Дублина вечером 20 июня. Сразу после схождения с борта они достали запрещенную в Украине символику.

"Один из них был в футболке с национальной символикой страны-агрессора. Они достали символику РФ и "георгиевские ленты" и выкрикивали слова: "ДНР, вперед!". В багаже у них нашли предметы, носящие пропагандистский и провокативный характер", – сообщили пограничники.

Паспорт иностранца Госпогранслужба

Паспорт Госпогранслужба

Иностранцам запретили въезд в Украину сроком на три года, информацию о них передали в полицию.

Символика страны-агрессора Госпогранслужба

Запрещенная символика Госпогранслужба

Как писал OBOZREVATEL, в мае 2019-го в столичном международном аэропорту "Киев" россиянин устроил дебош из-за того, что его отказались впускать украинские пограничники. Он пытался ударить правоохранителей и грубо оскорблял страну.

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