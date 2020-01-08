Девушек убили ради телефонов: детали страшного преступления в новогоднюю ночь в Киеве

В Киеве убийство 19-летней Марии Камыниной и 16-летней Евы Лысенко, скорее всего, произошло из корыстных побуждений. При этом у девушек при себе были только мобильные телефоны, недорогие украшения и немного денег. Такую версию озвучили в прокуратуре Киева.

Подробнее о том, что стало мотивом зверского убийства, а также, что известно о подозреваемых – читайте в материале OBOZREVATEL.

Убитая была волонтером Красного Креста

Как рассказали в столичной прокуратуре, по предварительной версии, убийство девушек произошло из корыстных побуждений. "Подозреваемым оглашено подозрение по статье 187 Уголовного кодекса Украины (Разбой с целью ограбления. – Ред.), сегодня будет избираться мера пресечения. На данный момент мотив – корыстный, с целью завладеть имуществом. Но из имущества у них были телефоны, немного денег, какие-то недорогие украшения", – говорит OBOZREVATEL спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Тела 16-летней Марии Камыниной и 19-летней Евы Лысенко обнаружили на съемной квартире в Подольском районе столицы

По ее словам, произошло ли изнасилование девушек и были ли какие-то еще повреждения кроме внешних, определит медицинская экспертиза тел.

Одна из погибших, Мария Камынина, была волонтером Красного Креста. На страничке Киевской областной организации общества коллеги пишут соболезнования. "Маша неоднократно принимала участие в наших акциях, помогала во время восстановления и подготовки волонтерского пространства на Богдана Хмельницкого. 11 ноября 2019 года, по собственному желанию, была переведена в резерв волонтеров", – вспоминают коллеги.

Уже грабил и избивал на Новый год

OBOZREVATEL выяснил, что Сергей Ксендзик, который вышел из тюрьмы в 2017 году, два года назад (тоже на Новый год), уже совершал подобное преступление во Львове. Правда, в том случае двое пострадавших выжили. Одну из девушек на новогодние праздники он бил по голове, лицу и груди. А потом забрал у нее мобильный телефон стоимостью 4,9 тыс. грн.

Вторую пострадавшую ограбил спустя две недели, перед этим тоже жестоко избив: в синяках была грудь, спина, руки и ноги. Он отобрал у девушки $300, фотоаппарат стоимостью 6 тыс. грн и планшет.

Примечательно, что Ксендзика тогда взяли под стражу. Но на судах одна из потерпевших не раз жаловалась, что получает от грабителя угрозы даже из тюрьмы. Прокуратура Львова настаивала на том, чтобы не выпускать до суда рецидивиста, у которого было несколько судимостей, а один из последних сроков – 11 лет за изнасилование несовершеннолетней. Но суд почему-то решил, что мужчина не опасен, и в июле 2019 года его выпустили под залог в 34 тыс. грн. К слову, ближайшее судебное заседание по этому делу должно было состояться 20 января.

Во Львове у Ксендзика есть маленькая дочь. Судя по фото, которое опубликовала его бывшая супруга, девочке около трех лет.

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Двое маленьких детей и у Елизаветы Бершацкой, которую в прокуратуре называют соучастницей убийства. Правда, односельчане рассказали, что Елизавета не уделяла детям должного внимания. "Несколько месяцев назад она захотела погулять. Бросила мужа и двух деток и убежала", – рассказали нам в селе Липняжка Кировоградской области, где жила подозреваемая.

Как уже сообщал OBOZREVATEL, трагедия случилась на улице Кирилловской, 127, на съемной квартире, которую сдавали посуточно. Тела погибших девушек – 19-летней Марии и 16-летней Евы – обнаружила 3 января на балконе в шкафу хозяйка квартиры, когда пришла убирать жилье. Полиция насчитала на телах десяток колотых ран.

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