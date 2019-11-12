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12 ноября • обновлено в 14:20
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/ Криминал

Лежала в луже крови: очевидец рассказал подробности ДТП с Lexus в Киеве

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Смертельное ДТП с Lexus в Киеве вызвало немалый резонанс. OBOZREVATEL связался с одним из очевидцев трагедии, который рассказал подробности.

Руслан, так зовут нашего собеседника, находился на стоянке возле гипермаркета Novus, в 50-60 м от места происшествия.

Lexus, по его словам, двигался в сторону Борисполя на сумасшедшей скорости. Автомобиль занесло на тротуар, где он боком снес пешеходов – парня и девушку.

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"Я подбежал. Девушка лежала чуть в стороне от авто в луже крови. Без шансов... Автомобиль ее либо переехал, либо она получила сильный удар. Парень лежал рядом с машиной. Я думал, что он тоже труп, но молодой человек - молодец, выжил. Помню, что куртка у него была разодрана. Вероятно, от удара о сетку, так как автомобиль вместе с пешеходами снес ограждение", – рассказал он.

Момент столкновения Lexus с пешеходами

Момент столкновения Lexus с пешеходами

Lexus сбил пешеходов на тротуаре

Lexus сбил пешеходов на тротуаре

Информатор

По словам нашего собеседника, полиция приехала всего через 3-4 мин. Скорая ехала значительно дольше.

Руслан вспоминает, что когда подбежал к месту происшествия, в Lexus уже никого не было. "Там столько людей сбежалось! Все были заняты помощью пострадавшим. О водителе никто не думал. Но номера авто я сразу продиктовал полиции", – отметил мужчина.

Из своих источников OBOZREVATEL узнал, что в ДТП погибла 20-летняя Виктория Б. Ее спутник, 23-летний Роман Павлосюк в результате аварии получил закрытую черепно-мозговую травму, ушибы, ссадины и был доставлен в отделение политравмы одной из больниц.

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Меж тем полиция задержала 21-летнего водителя Lexus GS-300 Михаила Г. По предварительным данным, на момент ДТП парень был в состоянии алкогольного опьянения.

Уголовное производство открыто по ст. 286 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи – до восьми лет лишения свободы.

По данным пресс-службы ГУНП в Киеве, на пр. Бажана произошло столкновение автомобилей, после чего неуправляемый Lexus снесло на тротуар, где он сбил пешеходов.

ДТП произошло возле гипермаркета Novus на пр. Бажана в Дарницком районе

ДТП произошло возле гипермаркета Novus на пр. Бажана в Дарницком районе

Google. Maps

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Lexus сбил пешеходов на тротуаре

Lexus сбил пешеходов на тротуаре

Информатор

Один из участников ДТП на Бажана

Один из участников ДТП на Бажана

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области 10 ноября в ДТП погибли четыре человека, в том числе двое детей. Авария произошла на перекрестке.

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Автор
Александр Китраль Александр Китраль
Темы
Эксклюзив Криминал Война на дорогах Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
ДТП авто криминал Национальная полиция Украины
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