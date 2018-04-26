"Дети сгорели заживо": в Киеве уничтожили дома ромов

В Киеве на Русановских садах неизвестные сожгли несколько домов, в которых проживали семьи ромов.

Об этом в Facebook сообщила пользователь Рита Москалец, отметив, что сотрудники полиции якобы проигнорировали инцидент, который произошел в понедельник, 23 апреля.

"А это просто ромалка на фоне своего бывшего дома, с платьем своей двухлетней дочки, которую она чудом спасла от пожара. Ее дом подожгли, когда она и ее двое дочерей находились внутри. Женщина быстро выбежала из дома, оставив все свои деньги и документы, чтобы спасти детей и себя", - рассказала Москалец.

По мнению ромов, неизвестные люди занимаются поджогами именно на почве этнической ненависти. Сама же Москалец пишет о предположениях, что "поджоги выгодны "Киевавтодору" для продолжения строительства Подольско-Воскресенского моста".

Она добавила, что в результате агрессивных нападений заживо сгорели четыре ребенка.

"Вчера меня схватила за руку седовласая ромалка со стеклянными глазами, когда я спросила у нее, где еще были поджоги. Повела меня за собой. Показала дом, в котором заживо сгорело четверо детей. Мы с другом соорудили микроалтарь. Она просто стояла рядом и потом ушла. Когда мы возвращались, она шла нам на встречу. Мы пересеклись взглядами, и она, обернувшись через плечо, крикнула мне "двое из этих детей были моими", - рассказала Москалец.

Как писал "Обозреватель", недавно ромы Киева заявили об угрозах от людей в форме.