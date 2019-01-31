Десятки смертельных ДТП: появился рейтинг самых опасных улиц Киева

В Киеве появился рейтинг самых опасных улиц, где за два прошедших года случилось самое большое количество дорожных аварий.

Список возглавила Кольцевая дорога, где за 2017-2018 годы произошло 20 смертельных ДТП. Рейтинг на основе данных полиции на своей странице в Facebook опубликовал Сергей Пасюта.

На втором месте разместили Столичное шоссе, где в 2017 году погибло 6, а в 2018-м – 11 человек. На третьей позиции – проспект Генерала Ватутина, где в авариях разбились 13 людей.

На четвертом месте – проспект Победы и Гостомельское шоссе, где умерли 12 участников дорожного движения. На пятом – ул. Братиславская с 11 жертвами.

Далее в смертельном рейтинге разместились Ново-Ирпенская трасса (10 погибших), ул. Гетьмана (9), проспект Бажана и Броварской проспект (по 8), проспект Лобановского, Академика Заболотного (7), Бориспольское шоссе (6), ул. Богатырская и Тростянецкая (5), ул. Саперно-Слободская, проспект Соборности, бульвар Гавела и ул. Зодчих (по 4 погибших).

Иллюстрация Pexels

Как писал OBOZREVATEL, 30% всех погибших на киевских дорогах людей – пешеходы. Чаще всего они гибнут не из-за пьяных водителей, а перебегая проезжую часть в неположенном месте.

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