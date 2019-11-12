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12 ноября • обновлено в 14:20
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/ Криминал

"Дерзость не прекратилась!" Скандал с пристройкой в центре Киева получил неожиданный поворот

1.9т
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В Киеве, на Майдане Незалежности, продолжили сооружать скандальную пристройку на крыше дома на улице Софиевской, 1.

Так утверждают жители здания. Об этом написали на странице "Киевность" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"А тем временем дерзость не прекратилась! На скандальной надстройке в самом сердце Киева, на ул. Софиевской, 1, по словам жильцов дома, – продолжаются строительные работы. Не дадим ввести себя в заблуждение, накрыв строительство куском брезента!" – говорится в посте.

Скандал с пристройкой в центре Киева получил неожиданный поворот

Скандал с пристройкой в центре Киева получил неожиданный поворот

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Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Junio Van
Junio Van
Путин? ФСБ? ГРУ? КГБ? НКВД?
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