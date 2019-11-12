"Дерзость не прекратилась!" Скандал с пристройкой в центре Киева получил неожиданный поворот

В Киеве, на Майдане Незалежности, продолжили сооружать скандальную пристройку на крыше дома на улице Софиевской, 1.

Так утверждают жители здания. Об этом написали на странице "Киевность" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"А тем временем дерзость не прекратилась! На скандальной надстройке в самом сердце Киева, на ул. Софиевской, 1, по словам жильцов дома, – продолжаются строительные работы. Не дадим ввести себя в заблуждение, накрыв строительство куском брезента!" – говорится в посте.

Скандал с пристройкой в центре Киева получил неожиданный поворот

Как сообщал OBOZREVATEL:

В центре Киева, на Майдане Незалежности, киевлянин изуродовал известное здание пристройкой на крыше.

Позже скандальную пристройку на крыше на улице Софиевской, 1, начали разбирать.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!