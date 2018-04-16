Дерзкий угон автомобиля кума Путина: подробности о пьяном ДТП

Автомойщику, который в пьяном состоянии угнал внедорожник, принадлежащий лидеру организации "Украинский выбор" Виктору Медведчуку, кроме административного штрафа за совершение ДТП и вождение в нетрезвом виде и без документов, грозит реальный срок за угон машины.

"За открытым производством от 10 до 15 лет лишения свободы", - сообщили правоохранители ТСН.

Кроме того, ремонт бампера, радиатора, фары у Mercedes G-Class обойдется нарушителю в десятки тысяч долларов. Новая машина такого класса стоит от 4 миллионов гривен, с восьмилетним пробегом - вдвое дешевле.

Как сообщили свидетели, водитель внедорожника вообще не тормозил и, оставив авто, пытался скрыться с места происшествия, однако был настолько пьян, что просто спрятался за ближайшим столбом.

"Как отметили эксперты, у него в 10 раз превышало норму алкогольное опьянения. Он совсем неадекватный", - отмечают свидетели.

Как писал "Обозреватель", в Киеве на Подоле пьяный водитель устроил ДТП, в результате которого пострадали два человека.