Депутат Киевского городского совета Людмила Костенко, которая была за рулем автомобиля с замглавы КГГА, задержанным за драку с патрульными, по данным СМИ, могла быть в состоянии алкогольного опьянения.

Женщина занимает должность заместителя главы постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Киева.

OBOZREVATEL предлагает узнать, чем еще известна Костенко.

Депутат Киевсовета Костенко угодила в скандал с полицией: что о ней известно

По данным портала "КиевVласть", депутат родилась 13 октября 1979 года в г. Измаил Одесской области. В 1996 году окончила измаильскую специализированную школу №1 им. А.В.Суворова.

В 2001 году закончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности “перевод” и получила квалификацию филолога – переводчика.

С 2012 года училась в Университете города Шеффилд (Англия) на международном факультете управления организациями.

По последним данным, Людмила Костенко в браке не состоит, разведена. Воспитывает дочь Анну (2002 г.р.).

Людмила Костенко КиевVласть

Карьера

С апреля 1999-го по сентябрь 2004 года Людмила Костенко работала на должности менеджера по вопросам аренды в Бизнес Центре “Артем”, который входил в инвестиционный портфель компании Russia Partners.

С апреля 2006-го по июнь 2010 года – от менеджера до начальника отдела управления и обслуживания зданий в представительстве иностранной компании DTZ.

С июня 2014-го по декабрь 2015 года – депутат Киевского городского совета VII созыва (фракция “Радикальная партия Олега Ляшко”). Член постоянной комиссии по вопросам семьи, молодежи и спорта.

С 25 октября 2015 года – депутат Киевского городского совета VIII созыва (фракция “Солидарность”). Баллотировалась и была избрана от партии “Блок Петра Порошенко “Солидарность” по 67 избирательному округу Оболонского района.

С 1 декабря 2015 года – заместитель главы постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития.

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Скандалы

В 2014 году Людмила Костенко “прославилась” тем, что попала в ленты новостей украинских СМИ после публикаций в социальных сетях своих фотографий на отдыхе.

В канун местных выборов 2015 года Костенко вышла из "радикальной" фракции в горсовете, а после вообще сложила депутатские полномочия.

Facebook Людмилы Костенко

Чем владеет

У Костенко есть в собственности квартира в Киеве площадью 96,4 кв. м (купленная в 2012 году якобы за алименты), в ее пользовании авто Mercedes-Benz CLA 220CDI 2015 года выпуска, владельцем которого является третье лицо.

Свежая декларация Костенко еще интереснее: женщина указала дорогие часы, шубу и украшения. Доходом по-прежнему она указала лишь алименты.

Как сообщал OBOZREVATEL, первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника заподозрили во взяточничестве.