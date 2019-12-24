Дело Шеремета: Апелляционный суд Киева окружили правоохранители

Под зданием Апелляционного суда города Киева 24 декабря перед заседанием по делу об апелляции относительно меры пресечения для подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко собрали больше сотни правоохранителей.

Об этом написал "Информатор". Издание опубликовало соответствующие фото (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

По информации журналистов, для охраны здания Апелляционного суда прибыло по меньшей мере семь автомобилей с представителями Национальной гвардии и Национальной полиции. В целом у здания было больше сотни силовиков.

Апелляционный суд Киева окружили правоохранители Информатор

Под зданием Апелляционного суда города Киева собрали больше сотни правоохранителей Информатор

В Апелляционном суде Киева состоится заседание по делу об апелляции относительно меры пресечения для подозреваемой в убийстве журналиста Шеремета Кузьменко Информатор

Под зданием Апелляционного суда города Киева собрали больше сотни правоохранителей Информатор

В Апелляционном суде Киева состоится заседание по делу об апелляции относительно меры пресечения для подозреваемой в убийстве журналиста Шеремета Кузьменко Информатор

Под зданием Апелляционного суда города Киева собрали больше сотни правоохранителей Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL:

Журналист Шеремет был убит 20 июля 2016 в центре Киева. Машину, в которой он находился, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.

12 декабря 2019 полиция назвала подозреваемых в убийстве Шеремета.

Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) выдвинули: музыканту, волонтеру и бойцу АТО Андрею Антоненко (Riffmaster) волонтеру и детскому кардиохирургу Кузьменко; волонтеру и военной медсестре Яне Дугарь.

Участники АТО Инна Грищенко ("Пума") и ее муж Владислав ("Буча") были задержаны по другому делу, но также являются фигурантами расследования убийства Шеремета.

По решению суда, Дугарь отправили под домашний арест. Кузьменко и Антоненко взяли под стражу до 8 февраля.

Антоненко 23 декабря отказали в удовлетворении апелляционной жалобы и оставили под стражей.

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