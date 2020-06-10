В столице в суд передали обвинительный акт в отношении бывшего заместителя главы Киевской городской государственной админстрации Владимира Слончака, которого обвинили в нападении на полицейского.

Об этом написала пресс-служба прокуратуры города Киева на своем сайте, отметив, что инцидент произошел в ночь на 27 апреля в Соломенском районе города.

"Киевской местной прокуратурой №9 направлено в суд обвинительный акт в отношении бывшего столичного чиновника, подозреваемого в умышленном причинении работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей (ч. 2 ст. 345 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Дело о драке экс-заместителя главы КГГА Слончака передали в суд

"Согласно материалам следствия, во время оформления сотрудниками патрульной полиции административного протокола в отношении женщины-водителя в ситуацию вмешался пассажир ее автомобиля. Мужчина, который в то время занимал должность заместителя главы КГГА, вел себя агрессивно, не реагировал на замечания патрульных, а в дальнейшем нанес одному из правоохранителей телесные повреждения", – добавили в прокуратуре.

Так, обвинительный акт в отношении чиновника направили в Соломенский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве патрульные остановили автомобиль Mercedes, чтобы сделать замечание водителю о том, что он забыл включить фары. За рулем была депутат Киевсовета и заместитель главы постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Людмила Костенко.

Также в салоне авто находился заместитель главы Киевской городской государственной администрации Владимир Слончак.

Во время общения между правоохранителями и заместителем главы КГГА возник конфликт. В результате Слончак обвинили в том, что он накинулся на полицейского.

Мэр Киева и глава КГГА Виталий Кличко уволил Слончака после инцидента.

В сети появилось видео конфликта между правоохранителями и Слончаком.

Слончак оправдался за конфликт с полицейскими, заявив, что не нападал на правоохранителей.

По факту было начато уголовное производство.

28 апреля Соломенский районный суд Киева отправил под ночной домашний арест уже бывшего заместителя главы КГГА, которого обвинили в нападении на полицейского.

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