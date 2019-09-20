Авакову не отдали: суд принял неожиданное решение по киевскому "террористу"

Днепровский районный суд Киева взял под стражу сроком на 60 дней Алексея Белько, который устроил стрельбу и угрожал взорвать мост Метро.

У него есть возможность внести залог в размере 288 тысяч 150 грн.

Отметим, что его не отдали на поруки нардепу Яне Зинкевич и министру внутренних дел Арсену Авакову. Белько будет находиться в следственном изоляторе Киева.

Суд над Белько

Как известно, сторона обвинения настаивала на содержании под стражей, аргументируя это возможной опасностью задержанного.

"Прошу применить меру пресечения в виде 60 дней содержания под стражей без внесения залога", – заявил в ходе заседания прокурор.

Суд по избранию меры пресечения Facebook Надежда Максимец

В качестве обоснования необходимости ареста он отметил, что подозреваемый может иметь боеприпасы, ранее был судим и может скрываться от следствия.

"После увольнения из ВСУ и разрыва отношений с девушкой, Белько жил в автомобиле. Также он якобы заметил за собой слежение. Он заявил, что решил заблокировать движение на мосту, чтобы привлечь внимание, а мост выбрал, чтобы избежать ДТП", – сообщила сторона обвинения.

Также в ходе суда стало известно, что мужчина пытался имитировать наличие взрывчатки. Он держал в руках провод от зарядки, а к руке приклеил кнопку.

Алексей Белько Facebook Георгий Тука

Адвокат подсудимого назвал необоснованными большинство аргументации прокурора. По словам правозащитника, нет никаких доказательств того, что Белько может скрыться от следствия и будет угрожать безопасности общественности.

Адвокат просил суд отпустить его на поруки. За подсудимого был готов поручиться глава МВД Арсен Аваков и нардеп Яна Зинкевич. Также желание взять его на поруки выразил командир спецподразделения "КОРД" Николай Путий.

Прокурор подчеркнул, что освобождение под личное поручительство будет опасным из-за того, что подсудимый может употреблять наркотики. Подсудимый ответил, что не имеет зависимостей.

"Я наркотики не принимаю. Иногда колю себе обезболивающее", – заявил Белько.

В то же время он сказал, что 18 сентября, в день ЧП, не был трезвым и поехал на мост именно для того, что избежать ДТП. Подсудимый не мог внятно ответить на то, совершал ли свои действия под воздействием веществ.

Как писал OBOZREVATEL, 18 сентября около 16:00 подозрительный мужчина с оружием устроил стрельбу на мосту Метро и грозился взорвать сооружение. Несколько часов подряд движение автомобилей и метро было ограничено, а на дорогах образовался транспортный коллапс. Событие квалифицировали как подготовку теракта.

Вначале сообщалось, что мужчина якобы требовал от властей Украины "прекратить капитуляцию на Донбассе", но позже стало известно, что он просил привести свою девушку Алену, с которой у него был конфликт.

После операции спецподразделений КОРД и "Альфа" мужчина добровольно сдался, не оказывая сопротивление.

У стрелка не нашли взрывчатку, перед штурмом полиции он выбросил карабин. Алексею Белько наняли адвоката, а преступление квалифицировали как хулиганство и ложное сообщение о минировании.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал