Дело "бриллиантовых прокуроров": стало известно, кого расстреляли в Киеве

Погибшим в результате стрельбы в Днепровском районе Киева оказался крупный предприниматель, ценности которого ранее были обнаружены у бывшего прокурора и начальника полиции Киева.

Как стало известно OBOZREVATEL, это 59-летний Сергей Киселев. Он являлся соучредителем и руководителем ТОВ "ЮВК РУБІН", ТОВ "ЮВК-ОНИКС", ТОВ "АЛЬЯНС СК", ТОВ "Ю.В.К.-АГАТ", ТОВ "ЮВК - АГАТ".

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Вид деятельности предприятий - производство драгоценных изделий, металлов.

Киселев имел отношение к громкому "бриллиантовому делу".

Будучи владельцем ювелирного производства, он якобы не согласился делиться бизнесом с прокурорами и "попал" на внеплановую проверку, а также "маски-шоу". Вследствие чего в 2010 году у него было изъято более 500 килограммов золота, около 300 кг серебра, бриллианты и другие драгоценные камни.

Сергей Киселев скриншот из видео

О судьбе изъятых драгоценностей ювелир мог только догадываться. Официально они были вещественными доказательствами по его делу. Когда летом 2015 года грянул скандал с прокурорами, а в сети появились фото изъятых драгоценных камней, Сергей Киселев узнал в них свои изделия.

Однако в официальном комментария ГПУ опровергла причастность предпринимателя к громкому делу. "Гражданин Киселев, который был убит в Киеве, вообще не имеет процессуального статуса в уголовном производстве, которое рассматривается в суде", – сказано в заявлении.

Напомним, в июле 2015 года были задержаны первый заместитель начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимир Шапакин и заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец.

Шапакин и Корниец

По данным следствия, они вступили в коррупционный сговор и получили взятку в размере 3 млн 150 тыс. грн.

При проведении обысков у них были обнаружены более 500 тыс. долларов наличными, автомат Калашникова и холодное оружие, много ювелирных изделий и 65 бриллиантов. После этого скандальных прокуроров стали называть "бриллиантовыми".

После выдвижения подозрений Шапакина и Корнийца уволили из прокуратуры. Рассмотрение дела "бриллиантовых прокуроров" по сути началось 21 марта 2016 года. Корниец и Шапакин отрицают свою вину.

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В рамках расследования уголовного производства 12012110000000592 Сергей Киселев обращался с ходатайством о возврате принадлежащего ему имущества, а именно ювелирных изделий, которые в 2010 г.. были изъяты на ювелирном заводе ООО "Альянс СК". Обыск проводили сотрудники МВД Украины. Данные действия Киселев считал незаконными.

Также выяснилось, что среди изъятых у Киселева драгоценностей, которые должны были храниться в прокуратуре, некоторые из них – часы, иконы и колекционные монеты – нашли во время обысков у экс-главы полиции Киева времен Майдана Валерия Коряка.

"Мы начали искать, где могли быть драгоценности. И это как раз очень интересно, потому что по документам дела они должны охраняться в Департаменте финансовых обеспечений МВД Украины. Печерский суд допустил нас туда, но мы увидели, что упаковки были вскрыты, а большей части коллекционных монет не было", – рассказывал Сергей Киселев.

УБИЙСТВО В КИЕВЕ - ЧТО ИЗВЕСТНО О ЧП

Днем 5 марта 2019 года в Днепровском районе Киева неизвестный мужчина в форме, похожей на полицейскую, застрелил водителя Mercedes.

Звонок о стрельбе по ул. Флоренции в Днепровском районе Киева поступил в полицию в 11:15.

Сообщалось, что в автомобиле, припаркованном во дворе дома №9, раздались выстрелы, после чего из машины выбежал неизвестный мужчина и скрылся во дворах.

По предварительной информации, стрелявший был невысокого роста, с темными коротко стриженными волосами. Одет якобы был в бушлат, похожий на полицейский.

Прибывшие на место преступления правоохранители обнаружили в салоне Mercedes мужчину с огнестрельным ранением в голову.

По информации OBOZREVATEL, погибшим оказался киевлянин 1960 года рождения - бизнесмен Сергей Киселев.

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