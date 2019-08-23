Делали "закладки" по всему городу: в Киеве "накрыли" интернет-магазин наркотиков

В Киеве мужчина через интернет-магазин продавал наркотические средства. Клиенты заказывали наркотики на сайте, с ними связывались и сообщали, как оплачивать товар. Впоследствии его сообщник-курьер раскладывал "закладки" по всему городу, а заказчикам отправляли фото с локацией.

Как сообщила пресс-служба полиции Киева, правоохранители во время патрулирования заметили подозрительного молодого человека (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Парень, увидев полицейских, начал суетиться, поэтому спецназовцы проверили его. При осмотре у него обнаружили несколько расфасованных свертков с каннабисом.

В Киеве накрыли интернет-магазин наркотиков Полиция Киева

Начальник отдела полиции №2 Шевченковского управления полиции Александр Дыбов рассказал, что фигурант, 24-летний киевлянин, ранее проблем с законом не имел. Он работал совместно с 26-летним уроженцем Львовщины.

"Последний арендовал квартиру в Киеве, где и был его "офис" по продаже наркотических средств через интернет-магазин", – рассказал правоохранитель.

Так, в интернет-магазине клиенты делали заказ, позже с ними связывались через мессенджеры и сообщали, каким образом оплачивать товар. После поступления средств курьер забирал расфасованные наркотики и раскладывал "закладки". А потом заказчикам отправляли фото и сообщения с информацией о местонахождении товара.

Во время обысков в домах фигурантов правоохранители нашли наркотики и психотропы: амфетамин, каннабис, экстази, марки ЛСД, синтетический кокаин. Большинство из изъятого было расфасовано.

Организатора незаконного бизнеса и наркокурьера задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следственный отдел Шевченковского управления полиции начал уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до десяти лет заключения с конфискацией имущества.

В Киеве мужчина через интернет-магазин продавал наркотические средства Полиция Киева

Клиенты заказывали наркотики на сайте, с ними связывались Полиция Киева

Впоследствии курьер раскладывал закладки по всему городу Полиция Киева

Заказчикам отправляли фото с локацией Полиция Киева

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