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/Криминал

Дал Зеленскому 24 часа: в Киеве к добровольцу нагрянул спецназ. Видео

4.2тЧитать материал на украинском

В Киеве правоохранители пришли с обысками к добровольцу АТО, который опубликовал видео с РПГ. В нем он обратился к кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому с вопросом, знает ли он, что это за предмет, и дал ему 24 часа на ответ.

"Я поддержал флешмоб военных. Многие считают, что этот человек (Зеленский. – Ред.) не компетентен руководить нашей страной в военное время, он не похож на главнокомандующего", - отметил доброволец. По его словам, он только задал несколько вопросов кандидату в соцсетях, однако ролик заблокировали.

Оперативное видео обыска опубликовал экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец на своей странице в Facebook.

Дал Зеленскому 24 часа: в Киеве к добровольцу нагрянул спецназ. Видео
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"Вчера этот человек с гранатометом в руках задавал вопрос Зеленскому в социальных сетях, сегодня уже спецназ полиции пришел к нему домой и проводит обыск", - прокомментировал Компаниец.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве полицейские задержали общественного активиста Леонида Овчаренко из-за листовок против кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Компаниец
Место
УкраинаКиев
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Никоноров Александр
Никоноров Александр
к параше козла
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Мишкин Александр
Мишкин Александр
Все правильно, правдиво та доречно... зеТермос слуга, СЦИКУН і не може бути президентом України.
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Пфф, РПГ. Вот с "Молотом" бы такое не прокатило. Все кто притрагивался к этому предмету с целью познания непостижимым образом превращались в зашкваренную свинину.
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