"Дай мне Бога!" 3-летний сын Соболева накануне смерти просил крестик

Сын депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева Александр, которого убили 1 декабря в Киеве во время покушения на его отца, накануне гибели попросил крестик.
Об этом рассказала мать мальчика Инна в интервью изданию "Страна". По ее словам, перед трагическими событиями семья ужинала в ресторане, а ребенок попросил пиццу.
Мама мальчика сказала, что хотела помочь ему "справиться с едой", но он решил, что сделает все сам. После этого ребенку принесли раскраски.
Сын Соболева накануне смерти просил крестик
"Там было много разных рисунков. Я сказала выбрать то, что он хочет. Он выбрал ракету. Он мне сказал: "Мама, я полечу на этой ракете!". И он полетел. За день до гибели сын попросил у няни крестик. Он просил, чтобы она дала ему Бога. Я ему сказала, что повешу крестик завтра. Но на следующий день моего сына не стало", – сказала Соболева.
Женщина отметила, что рисунка у нее нету, ведь тот остался в машине, а полиция его не вернула. По словам Соболевой, Александр был очень сильным и самостоятельным ребенком.
"Он говорил: "Мама, я сильный, посмотри, какой я сильный!". Он всем говорил, что он сильный. Сейчас я понимаю, почему он так говорил, потому что я должна быть сильной. Я сейчас сильная только ради своего сына. Я держу себя в руках только ради своего Сашеньки. Мы с мужем поддерживаем друг друга только ради своего сына. Я сейчас жива только ради него. Потому что он был сильным", – подытожила мама убитого мальчика.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Киеве 1 декабря обстреляли автомобиль Range Rover депутата Киевского областного совета Соболева.
В результате покушения от ранения в голову погиб 3-летний сын депутата Александр. Сам политик во время инцидента не пострадал.
Соболев несколько лет находился в жестком конфликте с влиятельным "донецким" судьей. Ему и его семье поступали угрозы, в частности физической расправы.
2 декабря стало известно о задержании двух подозреваемых в покушении на Соболева. Они – экс-бойцы УДА.
Заместитель командира Украинской добровольческой армии, командир 8-го отдельного батальона "Аратта" Андрей Гергерт ("Червень") подтвердил, что задержанные служили в его батальоне.
Выяснилось, что во время инцидента выстрел осуществлялся не из автомобиля (как сначала считалось), а из дома.
Одним из подозреваемых в убийстве 3-летнего сына Соболева оказался 20-летний Андрей Лаврега.
Также в сети появилось фото добровольца УДА Евгения Семенова, второго подозреваемого в покушении на депутата.
Задержанным за убийство трехлетнего мальчика объявили о подозрении.
Шевченковский районный суд Киеве 4 декабря избрал меру пресечения подозреваемым в убийстве ребенка. Их арестовали на 2 месяца без права внесения залога.
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