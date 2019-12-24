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24 декабря • обновлено в 17:54
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/ Криминал

"Дай мне Бога!" 3-летний сын Соболева накануне смерти просил крестик

2.2т
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Сын депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева Александр, которого убили 1 декабря в Киеве во время покушения на его отца, накануне гибели попросил крестик.

Об этом рассказала мать мальчика Инна в интервью изданию "Страна". По ее словам, перед трагическими событиями семья ужинала в ресторане, а ребенок попросил пиццу.

Мама мальчика сказала, что хотела помочь ему "справиться с едой", но он решил, что сделает все сам. После этого ребенку принесли раскраски.

Сын Соболева накануне смерти просил крестик

Сын Соболева накануне смерти просил крестик

"Там было много разных рисунков. Я сказала выбрать то, что он хочет. Он выбрал ракету. Он мне сказал: "Мама, я полечу на этой ракете!". И он полетел. За день до гибели сын попросил у няни крестик. Он просил, чтобы она дала ему Бога. Я ему сказала, что повешу крестик завтра. Но на следующий день моего сына не стало", – сказала Соболева.

Женщина отметила, что рисунка у нее нету, ведь тот остался в машине, а полиция его не вернула. По словам Соболевой, Александр был очень сильным и самостоятельным ребенком.

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"Он говорил: "Мама, я сильный, посмотри, какой я сильный!". Он всем говорил, что он сильный. Сейчас я понимаю, почему он так говорил, потому что я должна быть сильной. Я сейчас сильная только ради своего сына. Я держу себя в руках только ради своего Сашеньки. Мы с мужем поддерживаем друг друга только ради своего сына. Я сейчас жива только ради него. Потому что он был сильным", – подытожила мама убитого мальчика.

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Автор
Яра Дорош
Темы
Новости Киева и Киевской области Покушение на Соболева
Место
Украина Киев
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