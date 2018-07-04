Чуть не получил пожизненное: что известно о застреленном в Киеве азербайджанце

В Киеве 3 июля возле ресторана "Долма" был застрелен азербайджанец Агаел Дауд, близкий к уголовному авторитету Олегу Бакинскому.

Такую инфорацию обнародовал народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук на своей странице в Faceboook.

"Заказное убийство. Убитый азербайджанец Агаел Дауд близок к криминальному авторитету "Олега Бакинского". И после этого кто-то будет отрицать отсутствие в нашей стране этнических преступных группировок?" - пишет он.

В то же время издание "Факты" уточняет, что нардеп немного ошибся: "фамилия Давуда Шахвелед оглу — Агаев. Три года назад за ним со стрельбой гонялись по центру Киева бойцы "Альфы" и столичные милиционеры".

Так, 26 марта 2015 года на улице Городецкого было совершено покушение: по только что вышедшему из дома мужчине открыли пальбу из огнестрельного оружия. Несколько пуль попали в ноги жертве.

Как оказалось, копы узнали о предстоящей "стрелке". Поэтому "Альфа" и оперативники-милиционеры заблаговременно заняли позиции, готовясь схватить злоумышленников.

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В результате трое были задержаны. Среди них - житель Баку Агаев Давуд Шахвелед оглу. Ему инкриминировали попытку убийства и посягательство на жизнь милиционера.

"Каким образом Агаеву (а по некоторым данным — и его подельникам), которым грозило заключение вплоть до пожизненного, удалось оказаться на свободе — пока остается неизвестным.Вероятно, к этому мог быть причастным видный бизнесмен-миллионер, известный ещё и как уголовный авторитет Олег Бакинский", - пишет издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, полиция ввела оперативный план "Сирена" в Голосеевском районе Киева после перестрелки 3 июля. Правоохранители разыскивают вооруженного преступника.