Чуть не линчевали: под Киевом наркоман сбил на тротуаре маму с младенцем и школьницу

В городе Вишневое Киевской области водитель автомобиля, убегая от полицейских, выехал на тротуар, где сбил женщину с младенцем в коляске и 11-летнюю девочку.

Об этом в Facebook сообщило Главное управление Национальной полиции в Киевской области.

Водитель и пассажир были под действием сильных наркотиков, выяснили в полиции.

"Мать и ее полуторагодовалый малыш находятся в больнице, школьница получила телесные повреждения и также находится под пристальным наблюдением медиков", - сказано в сообщении.

Инцидент начался с того, что правоохранители решили проверить документы у водителя автомобиля с иностранными номерами.

"Автомобиль с иностранными номерами, который остановился на красный свет светофора, вызвал подозрение у патрульных полицейских. Правоохранители решили проверить документы – в салоне было двое. Увидев полицейских, водитель иномарки на запрещающий сигнал светофора выехал на встречную полосу и начал убегать. Впереди подозреваемые заметили автомобиль государственной службы охраны. Пытаясь скрыться от полицейских, машина выехала на тротуар, где и произошла трагедия", - рассказали правоохранители.

Разъяренная толпа свидетелей едва не совершила самосуд.

"Полицейские задержали двоих иностранцев согласно ст.208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания. Злоумышленниками оказались граждане Грузии, у которых уже неоднократно были проблемы с законом. Один из них находится под следствием из-за многочисленных краж барсеток. Результаты медицинской экспертизы показали, что мужчины на момент аварии находились под воздействием тяжелых наркотиков", - добавили в Нацполиции.

Открыто уголовное производство, продолжается досудебное расследование.

Как сообщал "Обозреватель", в Киеве столкнулись сразу 5 авто.