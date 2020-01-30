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30 января • обновлено в 17:46
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Чтобы уменьшить пробки: под Киевом построят три новые транспортные развязки

1.4т
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На трассах Киев – Одесса (М-05) и Киев – Чоп (М-06) планируют построить три новые транспортные развязки.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины "Укравтодор" объявило закупку работ по строительству. Об этом сообщила пресс-служба агентства.

Выполнение работ предусмотрено за счет займов Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Под Киевом построят три новые транспортные развязки

Под Киевом построят три новые транспортные развязки

Так, планируется строительство следующих транспортных развязок:

  • на автомобильной дороге M05 Киев – Одесса (км 15+390);

  • на автомобильной дороге M05 Киев – Одесса (км 21+847);

  • на автомобильной дороге M06 Киев – Чоп (км 21+767).

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Строительство этих транспортных развязок должно обеспечить разгрузку дорог, а также улучшить безопасность движения в местах концентрации транспорта на подходах к Киеву.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник мэра столицы Украины Максим Бахматов заявил, что транспорт может полностью парализовать Киев уже в 2020 году, а по оптимистичным прогнозам – через два года.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Прикололо фото развязки опубликованное в статье - украинцы что бы подобное построить у вас вам нужно будет ни пить ни есть лет 10-15 -ать и то если вам это кто то построит у самих у вас руки не из того места растут ...
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