"Что вы от нас хотите?" В Киеве вспыхнул скандал с полицией из-за домашнего насилия

Жительница Киева обвинила сотрудников полиции в том, что они неправильно отреагировали на вызов о домашнем насилии.

Об инциденте рассказала сама киевлянка и очевидица ситуации Элла Ламах на своей странице в Facebook. По словам Ламах, однажды она увидела на улице под дождем женщину, которая стояла в домашней одежде и плакала.

"Я подхожу и спрашиваю: "Могу ли я помочь?". Она отвечает: "Не трогайте меня, вы мне не сможете помочь" и дальше плачет. Я говорю: "Вы мне скажите, что случилось, и я буду понимать, смогу ли помочь". Она говорит: "Меня бьет муж, я сбежала, у меня дома дети", – написала очевидица.

Она отметила, что предложила пострадавшей вызвать полицию и зайти в дом, чтобы одеться. Женщина согласилась, впрочем, не сразу. Был осуществлен звонок в правоохранительные органы, во время которого диспетчер объяснила новоиспеченной знакомой Ламах алгоритм действий.

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Уже дома, по словам Ламах, муж пострадавшей начал нецензурно ругаться и не хотел выпускать женщину на улицу снова, пытался помешать очевидице, а затем выходил в подъезд к ним.

"Но главное дальше. Звонит мне полицейский из подразделения "Полина" Владимир и спрашивает, почему я вызвала полицию. Прямая речь: "Дайте трубку пострадавшей. Что вы от нас хотите? Он уже ушел? Хорошо. Что вы хотите, чтобы мы сделали? Почему мы должны приехать?" – передала диалог с правоохранителем женщина.

"Я не выдерживаю, беру трубку и объясняю, что, согласно закону Украины о противодействии домашнему насилию, они должны... А он мне: "Да вы что? Что я еще должен? Вы кто такая? Дайте трубку пострадавшей... Так, что вы от нас хотите?" Спрашиваю его фамилию и имя. Говорю, что действует не по закону. Он предложил на него пожаловаться", – добавила Ламах.

Она отметила, что позже предложила женщине переехать к ней пожить, а также поговорила о разводе. Дело в том, что, по словам самой пострадавшей, домашнее насилие продолжалось около года.

"Потом я узнала, что через 10-15 минут после того, как мы разошлись, сотрудники полиции приехали, составили протокол, был обзор. Я не хочу обижать напрасно людей, но почему полицейский с нами так говорил?" – подытожила Ламах.

В комментарии OBOZREVATEL Ламах отметила, что созванивалась с потерпевшей, и та рассказала ей, что на следующий день после инцидента мужчина не приходил домой. Также, по словам женщины, детей тот никогда не бил, но регулярно делал это с женой.

Как сообщал OBOZREVATEL, полицейских Киевщины заподозрили в вымогательстве 10 тыс. грн за конфискованный автомобиль. В городе Украинка они остановили BMW за якобы плохое освещение "Еврономер", сказали, что у владельца фальшивые документы на авто, а потом забрали техпаспорт и ключи.

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