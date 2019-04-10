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/Криминал

Вырубил с одного удара: полиция сделала заявление о ЧП в супермаркете Киева

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Причиной смерти посетителя супермаркета в Киеве, которого неизвестный вырубил с одного удара, по данным экспертизы стала травма головы.

Об этом сообщила пресс-служба ГУНП в столице. В полиции отметили, что преступник до сих пор не найден и обратились к общественности с просьбой помочь установить личность злоумышленника и место его пребывания.

"Приметы подозреваемого: возраст 30-35 лет, рост примерно 170-175 см, среднего телосложения, волосы короткие, светло-русые с залысинами. Обращаться по телефонам: 102 или (098) 639-74-80; (067) 976-39-20", – отметили в ведомстве.

Вырубил с одного удара: полиция сделала заявление о ЧП в супермаркете Киева
Подозреваемый

Подозреваемый

Напомним, что конфликт между посетителями произошел 3 апреля в "Сильпо" на ул. Калнышевского в Оболонском районе. Стоя в очереди за пиццей, неизвестный мужчина ударил своего оппонента в голову.

На кадрах, сделанных камерой наблюдения, видно, как "боец" после удара забрал пиццу и пошел к кассе, однако не стал дожидаться очереди и, положив коробку, быстро покинул супермаркет.

Пострадавший скончался на следующий день у себя дома.

Как сообщал OBOZREVATEL, на проспекте Лобановского в Киеве возле концерт-холла Stereo Plaza произошла массовая драка. Видео побоища попало на видео.

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Темы
ЭксклюзивКриминалНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Теги
криминалНациональная полиция Украины
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