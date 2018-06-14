ЧП в "Борисполе": у пассажирского самолета на взлете произошел сбой в двигателе

Самолет Boeing 767-300ER рейсом PS777 Киев-Тель-Авив, вылетевший из Международного аэропорта "Борисполь" в 20:03 четверга, 14 июня, вынужден был вернуться из-за сбоя в двигателе.

"Взлет проходил в сложных погодных условиях, на финальном этапе набора высоты параметры двигателя имели тенденцию к превышению эксплуатационных лимитов. Проанализировав ситуацию, экипаж на основании регламентирующей документации принял решение отключить двигатель и вернуться в аэропорт вылета, сообщив диспетчерам о внеплановой посадке", - сказано в сообщении МАУ в Facebook.

Отмечается, что в 20:38 воздушное судно успешно приземлилось в "Борисполе".

"Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Пассажиры доставлены в терминал, им будет предоставлено необходимое обслуживание на время ожидания отправления рейса. Безопасность пассажиров и экипажа является приоритетной для авиакомпании, а потому пассажиры смогут вылететь в место назначения после замены самолета и улучшения погодных условий. Вылет рейса планируется в 23:30", - обещают в компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 июня в аэропорту "Киев" произошло ЧП с пассажирским самолетом, прилетевшим из Турции. Судно при приземлении выехало за взлетно-посадочную полосу.

Шокированные пассажиры рассказали об аварийной посадке.