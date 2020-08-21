Чиновников "Киевзеленстроя" подозревают в хищении 78 млн грн – САП

Семи лицам объявили подозрение в хищении почти 78 млн грн местного бюджета Киева при закупке спецтехники для коммунального объединения "Киевзеленстрой".

Об этом написала пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры на своей странице в Facebook. О подозрении указанным лицам сообщили работники САП и НАБУ 20 августа.

Так, среди подозреваемых:

бывший внештатный советник генерального директора КО "Киевзеленстрой" – ч.3 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.3 ст.209;

бывший генеральный директор КО "Киевзеленстрой" – ч.5 ст.191;

экс-заместитель генерального директора по коммерческим вопросам КО "Киевзеленстрой" – ч.5 ст.191;

бывший начальник одного из отделов КО "Киевзеленстрой" – ч.5 ст.191;

экс-работник одного из отделов КО "Киевзеленстрой" – ч.5 ст.27, ч.5 ст.191;

доверенное лицо внештатного советника гендиректора "Киевзеленстроя" – ч.3 ст.27, ч.5 ст.191;

частный предприниматель – ч.3 ст.27, ч.3 ст.209.

Бывшего внештатного советника гендиректора КО "Киевзеленстрой" и частного предпринимателя задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения им.

По данным следствия, в ноябре 2016 года – декабре 2017 года "Киевзеленстрой" объявил тендеры на закупку спецтехники для содержания зеленых насаждений районов столицы.

"Бывший внештатный советник генерального директора КО "Киевзеленстрой", которого следствие считает организатором коррупционной схемы, по предварительному сговору с другими лицами "Киевзеленстроя" и частным предпринимателем фактически обеспечили победу в тендерах двух предопределенных компаний, которые поставили технику по завышенным ценам", – говорится в сообщении.

Так, согласно заключению эксперта, в результате КО "Киевзеленстрой" был нанесен 77,9 млн грн убытков.

"Следствие выяснило, что часть незаконно полученных средств участники коррупционной схемы перенаправили на счета иностранных компаний, а оттуда – на подконтрольную участникам схемы компанию, зарегистрированную в Италии", – отметили в САП.

Досудебное расследование продолжается, а детективы НАБУ устанавливают другие обстоятельства события, в частности, круг лиц, которые могут быть причастны.

Чиновникам "Киевзеленстроя" сообщено о подозрении Скриншот поста

Детали следствия по "Киевзеленстрою" Скриншот поста

Как сообщал OBOZREVATEL, начальника одного из территориальных отделов полиции в городе Киеве заподозрили во взяточничестве.