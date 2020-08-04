Чиновника КОГА поймали на взятке в 200 тысяч грн. Фото

Чиновника КОГА поймали на взятке в 200 тысяч грн. Прокуратура города Киева

В столице на взятке в 200 тысяч гривен разоблачили чиновника Киевской областной государственной администрации.

Как написала пресс-служба прокуратуры города Киева на своей странице в Facebook, его поймали сразу после получения всей суммы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Во вторник, 4 августа 2020 года, при процессуальном руководстве прокуратуры города Киева детективами СУ ГУНП в г. Киеве совместно с оперативными работниками ГУ СБУ в Киеве и Киевской области задержан "на горячем" во время получения неправомерной выгоды в сумме 200 тыс. гривен инженер по техническому надзору департамента регионального развития Киевской областной государственной администрации (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Чиновника КОГА поймали на взятке в 200 тысяч грн Прокуратура города Киева

Согласно данным следствия, мужчина требовал такую сумму за подписание актов приемки выполненных строительных работ в соответствии с договором строительного подряда по объекту строительства одной из школ на территории Киевской области.

В помещении Департамента регионального развития Киевской областной государственной администрации начались обыски. В ближайшее время будет решен вопрос о сообщении задержанному подозрения.

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в аэропорту "Борисполь" (Киевская область) девушка пыталась подкупить начальника пограничного контроля штаба Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев", чтобы в Украину впустили ее знакомого – иранца.