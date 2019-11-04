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4 ноября • обновлено в 11:03
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/ Криминал

Человеку разорвало голову: в Киеве произошло кровавое ДТП. Фото и видео 18+

7.9т Читать материал на украинском

В Киеве на Окружной дороге, недалеко от поворота на улицу Стеценко, 4 ноября произошло кровавое ДТП. В результате аварии, по разным данным, погибло от двух до трех человек.

На странице "Киев Оперативный" в Facebook сообщили именно о трех умерших. В сети опубликовали фото и видео с места аварии (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы. Внимание 18+).

Как написали на странице Dtp.kiev.ua, ДТП произошло неподалеку ТРЦ Lavina. В результате столкновения двух авто тяжелые травмы получили пять человек. Двое лежали на асфальте без признаков жизни, еще одному – разорвало голову.

В Киеве произошло кровавое ДТП

В Киеве произошло кровавое ДТП

Информатор

По версии издания "Информатор", авария случилась на проспекте Академика Палладина. Так, авто Audi A4 выехало на полосу встречного движения, где столкнулось с BMW X5.

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В результате погибли двое мужчин из первой машины, еще двух человек госпитализировали. В BMW ехал мужчина и 8-летний ребенок. Они не пострадали.

В Киеве на Окружной дороге, недалеко от поворота на улицу Стеценко, 4 ноября произошло кровавое ДТП

В Киеве на Окружной дороге, недалеко от поворота на улицу Стеценко, 4 ноября произошло кровавое ДТП

Dtp.kiev.ua

В результате аварии, по разным данным, погибло от двух до трех человек

В результате аварии, по разным данным, погибло от двух до трех человек

Dtp.kiev.ua

В Киеве на Окружной дороге, недалеко от поворота на улицу Стеценко, 4 ноября произошло кровавое ДТП

В Киеве на Окружной дороге, недалеко от поворота на улицу Стеценко, 4 ноября произошло кровавое ДТП

Dtp.kiev.ua

В результате аварии, по разным данным, погибло от двух до трех человек

В результате аварии, по разным данным, погибло от двух до трех человек

Информатор

В Киеве на Окружной дороге, недалеко от поворота на улицу Стеценко, 4 ноября произошло кровавое ДТП

В Киеве на Окружной дороге, недалеко от поворота на улицу Стеценко, 4 ноября произошло кровавое ДТП

Информатор

В результате аварии, по разным данным, погибло от двух до трех человек

В результате аварии, по разным данным, погибло от двух до трех человек

Информатор

В Киеве на Окружной дороге, недалеко от поворота на улицу Стеценко, 4 ноября произошло кровавое ДТП

В Киеве на Окружной дороге, недалеко от поворота на улицу Стеценко, 4 ноября произошло кровавое ДТП

Информатор

В результате аварии, по разным данным, погибло от двух до трех человек

В результате аварии, по разным данным, погибло от двух до трех человек

Dtp.kiev.ua

В Киеве на Окружной дороге, недалеко от поворота на улицу Стеценко, 4 ноября произошло кровавое ДТП

В Киеве на Окружной дороге, недалеко от поворота на улицу Стеценко, 4 ноября произошло кровавое ДТП

Dtp.kiev.ua

В результате аварии, по разным данным, погибло от двух до трех человек

В результате аварии, по разным данным, погибло от двух до трех человек

Dtp.kiev.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 3 ноября произошло серьезное ДТП, в результате которого один человек погиб, еще шестеро были ранены.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
ДТП авария
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