Бывших правоохранителя и АТОшника задержали за минировании офиса ОПЗЖ в Киеве

Правоохранители задержали двух человек по подозрению в заминировании офиса партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) в центре Киева в начале августа.

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры Киева, 9 августа на заборе у офисного помещения на улице Большой Васильковской было обнаружено самодельное взрывное устройство, которое состояло из буровой тротиловой шашки и электродетонатора с проводами питания, подключенными к мобильному телефону. Взрывотехники обезвредили устройство.

В ходе досудебного расследования правоохранители задержали двух мужчин, 1981 и 1982 г.р. Один из них бывший милиционер, другой – проходил службу в зоне АТО.

2 сентября по месту жительства и регистрации задержанных провели обыски, в ходе которых изъяты тротиловые шашки, электродетонаторы, гранаты РГД-5 и запалы к ним, более 500 патронов различного калибра и вспомогательные средства для изготовления взрывчатки.

Задержанным сообщено о подозрении по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины и решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Устанавливается происхождение изъятого и мотивы его хранения.

По месту жительства задержанных проведены обыски kyiv.gp.gov.ua

Изъяты тротиловые шашки, электродетонаторы, гранаты РГД-5 и запалы к ним kyiv.gp.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ОПЗЖ заявила, что заминирование входа в партийный офис является попыткой "осуществления террористического акта, несущего угрозу жизни людей и совершенного общественно опасным способом по политическим мотивам".