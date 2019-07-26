"Были полуинтимные видео": известный журналист заявил о краже всей техникив Киеве

В Киеве неизвестные украли всю технику видеопроекта Hromadske.doc. Пока журналист Богдан Кутепов был на съемке, они выключили сигнализацию и "вытянули" из багажника автомобиля ноутбук, камеру, микрофоны, диктофон.

Об этом Кутепов сообщил на своей странице в Facebook. Он отметил, что сначала надеялся на "результаты по горячим следам", ведь машина была припаркована в центре города, на углу Трехсвятительской и Костельной улиц.

Журналист добавил, что это позади будущего Офиса президента (Украинской домой), в зоне действия не менее двух камер наблюдения. По его словам, еще около десяти камер есть в радиусе 200 метров, чтобы проследить, откуда пришли и куда после преступления пошли воры.

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"Безусловно, профессионалы: взяли из паспорта заначку 200 грн и из кошелька 500 грн, а документы и кошелек оставили. Сам рюкзак оставили, только выпотрошили", – прокомментировал Кутепов.

По его мнению, у полиции были все возможности если не поймать, то хотя бы идентифицировать воров. Однако за пять дней после преступления следователь не дал никакой информации.

"Я сходил, пообщался с людьми, которые работают там: говорят, это как раз в том месте постоянная история. Удивительно, почему опер сказал, что там ничего никогда не происходит", – добавил Кутепов.

Он написал, что теперь должен "Громадському" около 150-170 тысяч гривен, а еще у него нет техники для съемки. Также, по словам журналиста, на похищенных карточках в диктофоне и фотокамере – съемка в квартире "одного действующего народного депутата".

"Он и так во второй раз переснимался для фильма. А теперь придется сообщить, что надо будет сниматься в третий раз, потому что его полуинтимные видео сейчас у каких-то медвежатников. А полиция неизвестно, или даже изъяла видео с камер наблюдения", – подытожил Кутепов.

Стоимость техники Facebook Богдан Кутепов

Как писал OBOZREVATEL, в воскресенье, 14 июля, в Белой Церкви в патрульных полицейских, которые приехали на вызов, похитили служебный автомобиль.

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