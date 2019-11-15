Была в наушниках: на Киевщине произошло страшное ЧП с девушкой

В селе Тарасовка Киево-Святошинского района Киевской области на переезде поезд сбил 18-летнюю девушку.

О ЧП правоохранителям сообщил очевидец, написала пресс-служба полиции Киевщины на своей странице в Facebook.

Так, поздно вечером погибшая жительница села вышла из аптеки и направилась домой через железнодорожный переезд. Девушка была в наушниках, поэтому не услышала приближение поезда, который двигался из Киева в сторону Фастова. В результате ЧП она погибла.

На Киевщине произошло страшное ЧП с девушкой. Иллюстрация

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Несчастный случай) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в понедельник, 7 октября, на территории Дарницкого железнодорожного депо обнаружили обезглавленный труп женщины. Тело лежало на рельсах, предварительно, женщину переехал поезд, отрезав голову.

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