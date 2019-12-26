Был в международном розыске: из Украины экстрадировали российского криминального авторитета

Правоохранители Киевской области задержали гражданина России, "вора в законе" по прозвищу "Батыр Бухарский". Его экстрадировали в Королевство Испания.

Как написала пресс-служба полиции Киевщины, мужчина с 2017 года был в международном розыске за совершение преступлений в Испании (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Вместе с другими участниками ОПГ он организовал схему по "отмыванию" денег, которые получали преступным путем и легализовали с помощью приобретения недвижимости. В соответствии с законодательством Испании "вору в законе" грозит лишения свободы сроком на 17 лет.

Правоохранители Киевской области задержали гражданина России, "вора в законе" по прозвищу "Батыр Бухарский" Полиция Киевской области

Так, в апреле 2019 мужчина незаконно попал в Украину, о чем стало известно правоохранителям. Они определили местонахождение "Батыра Бухарского", задержали его и сообщили об этом европейским коллегам.

Сначала 48-летнего гражданина РФ и уроженца Узбекистана поместили в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, а 24 декабря мужчину экстрадировали в Испанию и передали в руки правоохранителей.

В 1998 году в Москве "Батыр Бухарский" был коронован "вором в законе" "Дедом Хасаном" и был доверенным лицом еще одного "вора в законе" по прозвищу "Япончик".

"Вора в законе" экстрадировали в Королевство Испания Полиция Киевской области

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белой Церкви Киевской области полиция задержала криминального вора по кличке "Лощ", соратника мужчины, который убил участника АТО.

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