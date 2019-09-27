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27 сентября • обновлено в 18:53
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/ Криминал

Был пьян: момент смертельного ДТП с полицейским под Киевом попал на видео

5.3т Читать материал на украинском

Сотрудник полиции охраны, который в Броварах Киевской области 26 сентября на авто влетел в остановку общественного транспорта, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В сеть попало видео момента столкновения.

Как сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований, следователи задержали водителя в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он был сотрудником взвода реагирования Броварского межрайонного отдела Управления полиции охраны в Киевской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Так, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на автомобиле марки "Опель" на улице Киевской въехал в остановку общественного транспорта. Полицейский сбил семейную пару и велосипедиста – от полученных травм женщина погибла на месте, двое мужчин получили телесные повреждения разной степени.

ДТП под Киевом с полицейским

ДТП под Киевом с полицейским

ДБР

Будет решаться вопрос о сообщении ему подозрения в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, что повлекло смерть потерпевшего или причинило тяжелое телесное повреждение.

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Будет готовиться ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

В Броварах под Киевом 26 сентября произошло ДТП

В Броварах под Киевом 26 сентября произошло ДТП

ГБР

Полицейский на авто влетел в остановку общественного траспорта

Полицейский на авто влетел в остановку общественного траспорта

ГБР

Погибла женщина

Погибла женщина

ГБР

Еще два человека пострадали

Еще два человека пострадали

ГБР

Как сообщал OBOZREVATEL, в Броварах Киевской области 26 сентября сотрудник полиции охраны въехал в остановку общественного транспорта, в результате чего погибла женщина, еще два человека получили травмы. После этого руководство полиции охраны Киевщины отстранили от исполнения служебных обязанностей.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
ДТП авария полиция
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Махов Макс
Махов Макс
Трезвого полицая? Нее, не бачив.
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