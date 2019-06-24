"Бухала целый день!" В Киеве произошло жуткое ЧП с маленьким ребенком

В Киеве маленький ребенок месяц от роду получил солнечный ожог, пока его родители распивали алкоголь.

Об этом в Facebook написал Влад Ковальчук. Он отметил, что ЧП произошло вечером 23 июня, когда на улице температура была около 30 градусов тепла.

"Местная алкашня с молодой матерью прекрасно бухала целый день в скверике. Все бы ничего, только в этом празднике жизни принимал участие младенец в коляске. Девочке – месяц. Ожог лица", – говорится в сообщении.

На место была вызвана полиция, но патруль добирался полтора часа. В результате ребенка скорая помощь увезла в ожоговый центр.

"Не удивляюсь безразличию прохожих, но от позиции патруля - в шоке: диктовали горе-матери, что писать: "...обіцяю більше так не робити", – отметил Ковальчук.

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В комментариях под постом Роман Мартынюк отметил, что патрульные составили на нарушителей протоколы за распитие алкоголя в запрещенных местах (ст. 178 КУоАП). Также ювенальная полиция занимается вопросом по оформлению материалов за невыполнение родительских обязанностей (такие дела рассматривает суд).

"Время прибытия экипажа с момента поступления вызова на служебный планшет – 6 мин. Примерно столько же времени шла передача вызова от заявителя, через службу 102 на служебный планшет. Также патрульные осуществляли сопровождение медиков в больницу", – добавил он.

Пользователи сети активно обсуждали произошедшее, считая, что мать должна понести наказание за содеянное. Также в соцсетях отметили, что часто наблюдают, как распивается спиртное в присутствии детей.

"Классно эти дуры изучили "яжемать"! Жаль детей этой страны!", "Каждый день хожу или бегаю вокруг озера Тельбин. Уровень употребления алкоголя зашкаливает! Бутылки с водкой, пиво в огромных пластиковых бутылках пьют даже девушки! Где полиция? Где штрафы? Почему все молчат и бездействуют?", "Вы пройдитесь вечером по детским площадкам – пиво, сигареты, иногда с водочкой, дети сами по себе", – негодовали в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из сел на Житомирщине родители убили и сожгли свою маленькую дочь, которую отвоевали у приемной семьи.

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