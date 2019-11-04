"Будешь следующей!" В Киеве мужчина болгаркой порезал горло другу

В ночь на 4 ноября в Подольском районе Киева, на проспекте Свободы, 1/60, во время распивания спиртных напитков мужчина порезал горло друга болгаркой. Инцидент увидела сестра первого. Мужчина резко начал ей угрожать, но девушка успела убежать.

Вызов на линию "102" поступил около 00:30, написало издание "Информатор".

Как рассказали друзья заявительницы, 18-летняя девушка проживала вместе со старшим братом. Мужчина часто злоупотреблял алкогольными напитками.

В Киеве мужчина болгаркой порезал горло другу Информатор

В ту ночь девушка зашла в квартиру, чтобы переодеться и услышала странные звуки. Когда она открыла двери в комнату, то увидела, что брат держал в руках включенную болгарку, а его друг лежал на полу с порезанной шеей.

Тогда мужчина сказал сестре, что она будет следующей. Девушка испугалась, выбежала из квартиры и позвала друзей на помощь. Они вызвали полицию.

Пострадавшего госпитализировали в больницу. А мужчину, который напал на него, задержали в квартире и заковали в наручники.

В ночь на 4 ноября в Подольском районе Киева, на проспекте Свободы, во время распивания алкоголя мужчина порезал горло друга болгаркой Информатор

Инцидент увидела сестра первого Информатор

Брат начал угрожать ей Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на детской площадке на улице Соломенская, 28, мужчине нанесли удар ножом в спину. Инцидент произошел 30 октября.

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