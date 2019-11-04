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4 ноября • обновлено в 10:58
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/ Криминал

"Будешь следующей!" В Киеве мужчина болгаркой порезал горло другу

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В ночь на 4 ноября в Подольском районе Киева, на проспекте Свободы, 1/60, во время распивания спиртных напитков мужчина порезал горло друга болгаркой. Инцидент увидела сестра первого. Мужчина резко начал ей угрожать, но девушка успела убежать.

Вызов на линию "102" поступил около 00:30, написало издание "Информатор".

Как рассказали друзья заявительницы, 18-летняя девушка проживала вместе со старшим братом. Мужчина часто злоупотреблял алкогольными напитками.

В Киеве мужчина болгаркой порезал горло другу

В Киеве мужчина болгаркой порезал горло другу

Информатор

В ту ночь девушка зашла в квартиру, чтобы переодеться и услышала странные звуки. Когда она открыла двери в комнату, то увидела, что брат держал в руках включенную болгарку, а его друг лежал на полу с порезанной шеей.

Тогда мужчина сказал сестре, что она будет следующей. Девушка испугалась, выбежала из квартиры и позвала друзей на помощь. Они вызвали полицию.

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В ночь на 4 ноября в Подольском районе Киева, на проспекте Свободы, во время распивания алкоголя мужчина порезал горло друга болгаркой

В ночь на 4 ноября в Подольском районе Киева, на проспекте Свободы, во время распивания алкоголя мужчина порезал горло друга болгаркой

Информатор

Инцидент увидела сестра первого

Инцидент увидела сестра первого

Информатор

Брат начал угрожать ей

Брат начал угрожать ей

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на детской площадке на улице Соломенская, 28, мужчине нанесли удар ножом в спину. Инцидент произошел 30 октября.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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