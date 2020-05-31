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31 мая • обновлено в 15:27
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/ Криминал

Бровары-2? В центре Киева произошла массовая драка со стрельбой. Первые подробности

13.5т
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В Печерском районе Киева в ночь на 31 мая произошел конфликт между группой мужчин, на место ЧП были вызваны правоохранители.

По информации источников OBOZREVATEL, вызов в полицию поступил с бульвара Леси Украинки. Сообщалось, что в районе кафе “Марокана" и бутика брендовой одежды "Spazio” собрались 15-20 человек и слышны выстрелы.

В распоряжении OBOZREVATEL оказалось фото с места ЧП.

Массовая драка со стрельбой на Печерске

Массовая драка со стрельбой на Печерске

По информации источников, в результате конфликта с неизвестными один мужчина достал травматическое оружие и начал отстреливаться. Данных о пострадавших пока нет.

Стрелявшего доставили в управление полиции.

Массовая драка со стрельбой на Печерске

Массовая драка со стрельбой на Печерске

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Как сообщал OBOZREVATEL, в г. Бровары Киевской области произошла перестрелка в стиле 90-х: уже задержаны 28 человек, есть пострадавшие.

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Автор
Олег Тимченко
Тема
Криминал
Место
Украина Киев
Теги
полиция криминал
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