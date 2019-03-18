Бросили взрывчатку: в центре Киева загорелся магазин Roshen

В Киеве на ул. Крещатик 18 марта загорелся магазин Roshen. Огонь вспыхнул внизу стеклянной витрины с уличной стороны.

Подозреваемым в поджоге оказался 53-летний житель столицы, сообщили в пресс-службе полиции Киева. Свидетели указали, что он бросил бутылку с горючим веществом и сбежал (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Его доставили в отделение для дачи показаний", ‒ уточнили полицейские.

В Киеве подожгли Roshen Facebook Дмитрий Власов

В группе "Киев Оперативный" в Facebook также сообщили, что аналогичное происшествие случилось с магазином Roshen и накануне, 17 марта.

"Около 22:00 такое же безобразие произошло и возле Героев Днепра", ‒ сообщили в группе.

Roshen загорелся на Крещатике Facebook Дмитрий Власов

Сотрудникам магазина удалось самостоятельно потушить огонь до прибытия пожарных. В ходе ЧП никто не пострадал.

Roshen на Крещатике загорелся "Информатор"

Как писал OBOZREVATEL, в феврале в Киеве из-за брошенной взрывчатки загорелась автомобильная парковка. Огонь уничтожил два авто.

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