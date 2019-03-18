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/Криминал

Бросили взрывчатку: в центре Киева загорелся магазин Roshen

6.2тЧитать материал на украинском

В Киеве на ул. Крещатик 18 марта загорелся магазин Roshen. Огонь вспыхнул внизу стеклянной витрины с уличной стороны.

Подозреваемым в поджоге оказался 53-летний житель столицы, сообщили в пресс-службе полиции Киева. Свидетели указали, что он бросил бутылку с горючим веществом и сбежал (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Его доставили в отделение для дачи показаний", ‒ уточнили полицейские.

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В Киеве подожгли Roshen

В Киеве подожгли Roshen

Facebook Дмитрий Власов

В группе "Киев Оперативный" в Facebook также сообщили, что аналогичное происшествие случилось с магазином Roshen и накануне, 17 марта.

"Около 22:00 такое же безобразие произошло и возле Героев Днепра", ‒ сообщили в группе.

Roshen загорелся на Крещатике

Roshen загорелся на Крещатике

Facebook Дмитрий Власов

Сотрудникам магазина удалось самостоятельно потушить огонь до прибытия пожарных. В ходе ЧП никто не пострадал.

Roshen на Крещатике загорелся

Roshen на Крещатике загорелся

"Информатор"

Как писал OBOZREVATEL, в феврале в Киеве из-за брошенной взрывчатки загорелась автомобильная парковка. Огонь уничтожил два авто.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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Беленькая Мария
Беленькая Мария
Спасибо "Обозреватлю" за хорошую новость. Приятно.-))
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Пупкин Евгений
Пупкин Евгений
Везде вата поднимается.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Наверное ФСБ обвинят, якобы заплатили и т.д.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Rudenko Konstantin, То что украинцев можно купить за бесценок (за печенье например) все поняли ещё во время майдана))))
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Захаров Дмитрий, тут и обвинять смысла нет. И без того дурак поймёт,что ну вот тупо перед самыми выборами начинается такая херня. Соупадение,да? Хер там! Просто подкупили куча дебилов,которым похер на страну и они за тысячу мать продадут. Малолетние ублюдки сформировались в опг "нацдружини" и "нацкорпус" за баблишко из запоребрика.
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