Бросили взрывчатку: в центре Киева загорелся магазин Roshen

В Киеве на ул. Крещатик 18 марта загорелся магазин Roshen. Огонь вспыхнул внизу стеклянной витрины с уличной стороны.
Подозреваемым в поджоге оказался 53-летний житель столицы, сообщили в пресс-службе полиции Киева. Свидетели указали, что он бросил бутылку с горючим веществом и сбежал (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Его доставили в отделение для дачи показаний", ‒ уточнили полицейские.
В Киеве подожгли Roshen
Facebook Дмитрий Власов
В группе "Киев Оперативный" в Facebook также сообщили, что аналогичное происшествие случилось с магазином Roshen и накануне, 17 марта.
"Около 22:00 такое же безобразие произошло и возле Героев Днепра", ‒ сообщили в группе.
Roshen загорелся на Крещатике
Facebook Дмитрий Власов
Сотрудникам магазина удалось самостоятельно потушить огонь до прибытия пожарных. В ходе ЧП никто не пострадал.
Roshen на Крещатике загорелся
"Информатор"
Как писал OBOZREVATEL, в феврале в Киеве из-за брошенной взрывчатки загорелась автомобильная парковка. Огонь уничтожил два авто.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.