Бросила на земле: в Киеве женщина родила за трансформаторной будкой

В Киеве 16 июля женщина родила ребенка за трансформаторной будкой и бросила его лежать прямо на земле. Плач младенца услышала девушка, живущая в доме неподалеку.

Она вызвала медиков, которые госпитализировали малыша, пишет "Информатор". ЧП произошло на ул. Славоградской, 3/5 (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

Полиция установила, что этим же утром с сильным кровотечением была госпитализирована женщина. Медики обнаружили у нее признаки недавних родов, но она отрицала это.

Женщина бросила ребенка "Информатор"

"При этом пострадавшая сообщила, где живет, туда и отправился экипаж полицейских. По указанному адресу проживает ее семья. Они рассказали полиции, что женщина действительно была беременна. Ранним утром она сказала, что неважно себя чувствует и выйдет подышать свежим воздухом", – уточнили в СМИ.

Как писал OBOZREVATEL, 14 июля в Николаеве мать выбросила новорожденного ребенка на автовокзале. Малыш скончался до прибытия медиков.

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