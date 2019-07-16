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Бросила на земле: в Киеве женщина родила за трансформаторной будкой

3.5т Читать материал на украинском

В Киеве 16 июля женщина родила ребенка за трансформаторной будкой и бросила его лежать прямо на земле. Плач младенца услышала девушка, живущая в доме неподалеку.

Она вызвала медиков, которые госпитализировали малыша, пишет "Информатор". ЧП произошло на ул. Славоградской, 3/5 (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

Полиция установила, что этим же утром с сильным кровотечением была госпитализирована женщина. Медики обнаружили у нее признаки недавних родов, но она отрицала это.

Женщина бросила ребенка

Женщина бросила ребенка

"Информатор"

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"При этом пострадавшая сообщила, где живет, туда и отправился экипаж полицейских. По указанному адресу проживает ее семья. Они рассказали полиции, что женщина действительно была беременна. Ранним утром она сказала, что неважно себя чувствует и выйдет подышать свежим воздухом", – уточнили в СМИ.

Как писал OBOZREVATEL, 14 июля в Николаеве мать выбросила новорожденного ребенка на автовокзале. Малыш скончался до прибытия медиков.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Жестя Дмитро
Жестя Дмитро
И никто, абсолютно НИКТО не возмущен. Я имею в виду, никто не требует законы принять, чтоб таких тварей можно было посадить лет так на двадцать минимум. Сколько еще мамаши будут детей, новорожденных бросать умирать?! Где законы?! Где орда защитников детей? Или детей только от мужчин нужно защищать? Я всегда поражался тому, как эти защитники детей всегда игнорируют мамаш-убийц. И вот сколько еще выброшенных новорожденных детей проигнорят эти святоши, которые так любят говорить о пожизненном, ужесточении и принятии законов, смертной казни? Вот где они все сейчас?
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Гаджиев Аслахан
Гаджиев Аслахан
укроиньзгэ мир
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