Бросил на землю: в Киеве среди улицы пытались изнасиловать несовершеннолетнюю

В Голосеевском районе Киева 19-летний парень пытался изнасиловать 16-летнюю девушку возле кафе.

Как стало известно, он зашел в кафе, где работает девушка, якобы спросить дорогу к местной строительной площадке. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киеве.

Когда они вышли на улицу, парень бросил девушку на землю и пытался изнасиловать.

"Сотрудница заведения согласилась показать направление и вышла с парнем на улицу. Но тот начал приставать к ней, бросил на землю и пытался изнасиловать. Крики девушки о помощи услышал работник службы такси, он остановил молодого человека и держал до прибытия полиции", – сообщили в полиции.

Нападавшего задержали, им оказался 19-летний житель Киевской области, ранее судимый за грабеж.

Начато уголовное производство по части второй статьи 15, частью третьей статьи 152 (оконченное покушение на изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы.

В Киеве среди улицы пытались изнасиловать несовершеннолетнюю Нацполиция

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Одессой охранник изнасиловал девятилетнего мальчика, когда тот пришел половить рыбу.

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