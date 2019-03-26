Бросил машину и сбежал: в Киеве авто на еврономерах влетело в мотоцикл

В Киеве ночью 26 марта на проспекте Лобановского водитель автомобиля Opel сбил мотоциклиста, после чего кинул свою машину на еврономерах и сбежал.

У мотоциклиста диагностировали травму головы. Он был госпитализирован с места происшествия, сообщили в Telegram "Киев Оперативный".

"По словам свидетелей, водитель пытался развернуться в запрещенном месте, несмотря на двойную сплошную. После столкновения сбежал и бросил свою машину", ‒ уточнили в группе.

В Киеве авто сбило мотоциклиста Эспрессо

В Киеве авто сбило мотоциклиста Эспрессо

Личность водителя и подробности происшествия устанавливаются.

Как писал OBOZREVATEL, в феврале в Луцке произошла авария, в которой погибли два человека. Участниками ДТП стали автобус и два легковых авто, в том числе и такси.

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