Бросался на людей: в Киеве пьяный неадекват устроил переполох. Видео 18+

В Соломенском районе Киева, на улице Михаила Донца, 2а, пьяный мужчина устроил настоящий переполох. Он хотел сесть за руль, бил чужие авто и бросался на людей.

На место сразу прибыли полицейские. Об инциденте сообщили на странице "Киев Оперативный" в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы. Внимание, присутствует ненормативная лексика).

"Бухое существо, похожее на человека, нажралось так, что совсем себя не контролирует – пытался сесть за руль и бил чужую машину. Разве таким место среди нормальных людей?" – говорится в посте.

В Киеве пьяный неадекват устроил переполох Киев Оперативный

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве патрульным пришлось успокаивать полностью голого неадеквата после празднования Нового года.

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