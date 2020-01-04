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4 января • обновлено в 12:48
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Бросался на людей: в Киеве пьяный неадекват устроил переполох. Видео 18+

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В Соломенском районе Киева, на улице Михаила Донца, 2а, пьяный мужчина устроил настоящий переполох. Он хотел сесть за руль, бил чужие авто и бросался на людей.

На место сразу прибыли полицейские. Об инциденте сообщили на странице "Киев Оперативный" в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы. Внимание, присутствует ненормативная лексика).

"Бухое существо, похожее на человека, нажралось так, что совсем себя не контролирует – пытался сесть за руль и бил чужую машину. Разве таким место среди нормальных людей?" – говорится в посте.

В Киеве пьяный неадекват устроил переполох

В Киеве пьяный неадекват устроил переполох

Киев Оперативный

Новости
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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве патрульным пришлось успокаивать полностью голого неадеквата после празднования Нового года.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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