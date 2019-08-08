"Боролся за наследство": на Киевщине мужчина пытался "взорвать" родственников

На Киевщине житель Переяслав-Хмельницкого района в борьбе за наследство угрожал родственникам осуществить взрыв, если те не отдадут ему 30 тысяч гривен.

Как сообщила пресс-служба полиции Киевской области, ранее судимый мужчина прислал СМС и попытался запугать родню (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Он "терроризировал" ее в течение двух лет и угрожал не только повреждением имущества, но и убийством.

Муляж Полиция Киевской области

Злоумышленник изготовил предмет, похожий на взрывное устройство и прикрепил его на металлические ворота гаража. Муляж выглядел как пакета из-под сока, к которому был примотан телефон с проводами.

Найдя его, хозяева сразу вызвали сотрудников полиции – оказалось, что это лишь имитация.

Вымогателя задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания.

Злоумышленнику объявлено о подозрении по ч. 2 ст 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Муляж Полиция Киевской области

Дом Полиция Киевской области

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Крюковщина (Киево-Святошинский район) в среду, 24 июля, прогремел взрыв в поле возле жилого комплекса "Европейский город". В результате один человек был госпитализирован.

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