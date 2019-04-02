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/Криминал

Болел раком: в Киеве мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки

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Во вторник, 2 апреля, в Киеве на улице Радужной,1 мужчина совершил самоубийство, прыгнув из 12 этажа.

Как сообщает "Информатор", соседи рассказали, что 60-летний мужчина продолжительное время болел раком.

Сообщается, что погибший вместе с супругой проживал в квартире №68. Труп мужчины нашли местные жители около семи утра. Хотя дворник рассказала, что видела тело возле дома еще около пяти утра, но подумала, что человек просто уснул на улице.

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На месте трагедии работал экипаж патрульной полиции, скорая помощь и следственно-оперативная группа. Детали происшествия выяснит следствие. Установлено, что от полученных при падении травм мужчина скончался на месте.

В Киеве пенсионер покончил с собой

В Киеве пенсионер покончил с собой

Информатор

В Киеве пенсионер покончил с собой

В Киеве пенсионер покончил с собой

Информатор

В Киеве пенсионер покончил с собой

В Киеве пенсионер покончил с собой

Информатор

В Киеве пенсионер покончил с собой

В Киеве пенсионер покончил с собой

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
УкраинаКиев
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