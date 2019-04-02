Болел раком: в Киеве мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки

Во вторник, 2 апреля, в Киеве на улице Радужной,1 мужчина совершил самоубийство, прыгнув из 12 этажа.

Как сообщает "Информатор", соседи рассказали, что 60-летний мужчина продолжительное время болел раком.

Сообщается, что погибший вместе с супругой проживал в квартире №68. Труп мужчины нашли местные жители около семи утра. Хотя дворник рассказала, что видела тело возле дома еще около пяти утра, но подумала, что человек просто уснул на улице.

На месте трагедии работал экипаж патрульной полиции, скорая помощь и следственно-оперативная группа. Детали происшествия выяснит следствие. Установлено, что от полученных при падении травм мужчина скончался на месте.

В Киеве пенсионер покончил с собой Информатор

В Киеве пенсионер покончил с собой Информатор

В Киеве пенсионер покончил с собой Информатор

В Киеве пенсионер покончил с собой Информатор

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