Запах тротила и бизнес Луценко: новые подробности взрыва в Киеве

Дом на улице Олеся Гончара, в Киеве, где ночью 21 ноября произошел взрыв – не рядовая "пятиэтажка". Здание числится в списке ведомственных домов Шевченковского района. Также в нем расположены два ресторана и салон красоты, который связывают с семьей экс-генерального прокурора Юрия Луценко.

Подробности читайте в публикации OBOZREVATEL.

"Чувствовался запах тротила"

Одной из возможных версий ЧП в СМИ называли взрыв бытового газа. В ее пользу говорили объявления о том, что в доме в течение ноября проводится плановое обслуживание внутридомовой газовой системы.

Сами жильцы версию с газом отвергают.

"Это просто информация для жильцов. Никакие ремонтные работы тут не велись", – рассказали люди. По их словам, на следующий день после взрыва, 22 ноября, в подъезд приходили газовщики, которые проверили все соединения и краны, но никаких повреждений не выявили.

Взрыв в доме на улице Олеся Гончара, 67 Информатор

Объявление о плановом газовом осмотре Информатор

Жильцы уверены, что взрыв устроили преднамеренно.

"Между собой пиротехники, которые были на месте происшествия, говорили, что чувствовался запах тротила", – рассказал нашим журналистам житель второго подъезда, где произошло ЧП.

Отметим, что полиция открыла уголовное производство по ст. 296 ч. 4 Уголовного кодекса Украины "хулиганство". В пресс-службе ГУНП в Киеве сообщили, что в ходе осмотра помещения следователи обнаружили и изъяли деформированные металлические фрагменты.

По одним данным, взрыв произошел в шахте лифта, по другим – возле нее Информатор

Взрыв в подъезде дома на улице Олеся Гончара

Подозрительная квартира

У жильцов есть своя версия причин "теракта" в их доме.

"На втором этаже в нашем подъезде есть квартира, которая сдается посуточно, типа хостела. Раз в два дня там меняются люди. Возможно, уезжая, кто-то поставил таймер. У людей сейчас на руках много оружия", – рассказал OBOZREVATEL один из жильцов.

По его словам, не так давно в хостеле были какие-то разборки между "командировочными". "Вызывали даже полицию", – отметил наш собеседник.

Полиция устанавливает обстоятельства ЧП

Бизнес семьи Луценко

Жительница дома Маргарита Кузнецова написала в Facebook, что в здании расположена квартира Ирины Луценко – жены бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Так, на первом этаже находится салон "Бел Фам", который по данным СМИ, является одним из семейных бизнес-активов Юрия Луценко. Оформлен салон на сына Александра.

Жильцы дома рассказали OBOZREVATEL, что нередко видели в салоне Ирину Луценко.

Салон красоты "Бел Фам" в доме №67 Relax.ua

Также на первом этаже здания расположены два ресторана: "Маца и пламя" и Piccolino.

По словам жильцов, рестораны якобы отжали себе тротуар для парковки, и все время туда приезжают крутые автомобили и охранники стоят.

О том, существует связь между взрывом 21 ноября и элитными помещениями в доме - неизвестно.

Не первое ЧП

Добавим, что взрыв в доме №67 на улице Олеся Гончара – не первый. По словам старожилов, в конце 90-х в четвертом подъезде находилась стоматологическая поликлиника, в которой что-то взорвалось.

"Взрывная волна была приличной. В квартирах подъезда вылетели стекла. А в нашем первом подъезде многие стекла потрескались. Причину взрыва мы так и не узнали, но поговаривали, что устроили его специально, кто-то кому-то перешел дорогу", – отметила жительница дома.

Как сообщал OBOZREVATEL, на улице Пушкинской, 34 в центре Киева вечером во вторник, 22 октября, прогремел взрыв, в результате которого погибли два человека.

Одним из погибших при взрыве стал участник боевых действий на Донбассе Виктор Дегтярев (позывной "Сенсей"), который был командиром группы "Купол".

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