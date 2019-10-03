Били табуреткой, выбросили на обочине: под Киевом жестоко напали на парня

В Броварах Киевской области два мужчины избили до бессознательного состояния парня, а после этого бросили его на обочине, чтобы инсценировать ДТП.

Преступление произошло еще 25 сентября, но задержать злоумышленников удалось только 2 октября, сообщили на странице полиции Киевщины в Facebook.

"Пострадавший праздновал День рождения с двумя друзьями, когда на улице компания познакомилась с тремя мужчинами. Именинник предложил им присоединиться к празднованиям. Все вместе пошли к дому одного из новых "приятелей". Там один из злоумышленников решил ограбить парня. Он с сообщником стал наносить ему удары, применяли и табуретку, били юношу аж до потери им сознания. После раздели пострадавшего и вынесли на обочину проезжей части. Небезразличные граждане обнаружили побитого и сообщили правоохранителям", – уточнили в полиции.

Подозреваемый в избиении Facebook Полиция Киевской области

Подозреваемый в избиении Facebook Полиция Киевской области

Одного подозреваемого задержали в Днепре, второго – в Броварах. Пострадавший в больнице в тяжелом состоянии.

Как писал OBOZREVATEL, в Бердичеве (Житомирская область) в парке культуры и отдыха толпа подростков в воскресенье, 29 сентября, якобы избила 15-летнюю местную жительницу и ее маму. Женщина подала заявление в полицию из-за булинга. По словам матери, ее дочке, которая училась в одном из профтехучилищ города, постоянно угрожали сверстницы

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