Били по голове: в Киеве со стрельбой у бизнесмена отобрали авто

В Шевченковском районе Киева, на улице Кудрявской, неизвестные совершили разбойное нападение на предпринимателя.

Как сообщает УНН со ссылкой на правоохранительные органы, двое неустановленных мужчин среди бела дня подстерегли предпринимателя, когда он выходил из собственного авто.

"Злоумышленники нанесли ему несколько ударов по голове и туловищу, после чего осуществили из огнестрельного оружия несколько выстрелов в воздух и завладели автомобилем предпринимателя марки Mercedes", — говорится в сообщении.

По факту нападения и угона транспортного средства начато досудебное расследование.

Авто полиции, иллюстрационное фото 24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве возле метро "Голосеевская" 20 августа произошла стрельба, в результате которой серьезно пострадали три человека, еще пятеро получили незначительные повреждения.

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