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/Криминал

Били ножом и поджигали: под Киевом с $1 млн задержали подозреваемых в налете на бизнесмена

1.8тЧитать материал на украинском

Под Киевом задержали подозреваемых в нападении на одного из крупных застройщиков, которое произошло в октябре 2018 года.

Во время обыска правоохранители изъяли у предполагаемого заказчика нападения около $1 миллиона, сообщил на своей странице в Facebook первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Тогда неизвестные лица на улице Ирпеня при попытке поджога авто вместе с потерпевшим облили его горючей смесью. Но автомобиль не загорелся, поэтому они нанесли ему ножевые ранения", — рассказал детали Аброськин.

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$1 млн

$1 млн

Facebook Вячеслав Аброськин

Задержанный

Задержанный

Facebook Вячеслав Аброськин

Сообщается также, что задержание прошло 9 января. Всего правоохранители доставили в СИЗО троих человек.

Задержанный

Задержанный

Facebook Вячеслав Аброськин

Как писал OBOZREVATEL, в августе в Киеве вооруженные грабители ворвались в дом бизнесмена, связали его семью и, угрожая гранатой, потребовали отдать деньги и ценности. Владелец был вынужден открыть сейф.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
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