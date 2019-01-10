Били ножом и поджигали: под Киевом с $1 млн задержали подозреваемых в налете на бизнесмена

Под Киевом задержали подозреваемых в нападении на одного из крупных застройщиков, которое произошло в октябре 2018 года.

Во время обыска правоохранители изъяли у предполагаемого заказчика нападения около $1 миллиона, сообщил на своей странице в Facebook первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Тогда неизвестные лица на улице Ирпеня при попытке поджога авто вместе с потерпевшим облили его горючей смесью. Но автомобиль не загорелся, поэтому они нанесли ему ножевые ранения", — рассказал детали Аброськин.

$1 млн Facebook Вячеслав Аброськин

Задержанный Facebook Вячеслав Аброськин

Сообщается также, что задержание прошло 9 января. Всего правоохранители доставили в СИЗО троих человек.

Задержанный Facebook Вячеслав Аброськин

Как писал OBOZREVATEL, в августе в Киеве вооруженные грабители ворвались в дом бизнесмена, связали его семью и, угрожая гранатой, потребовали отдать деньги и ценности. Владелец был вынужден открыть сейф.