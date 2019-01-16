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/Криминал

Били ногами и толкали: появились подробности нападения подростков в центре Киева

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В Киеве полиция начала розыск подростков, которые избили мужчину ногами и напали на женщину около ТРЦ Gulliver.

Следователи квалифицировали инцидент как хулиганство, сообщили на официальной странице в Facebook ГУ Нацполиции в Киеве. При этом сообщается, что заявление о преступлении написала только пострадавшая (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Женщина стала свидетельницей избиения парня группой подростков. Она решила вмешаться в конфликт, но ее тоже несколько раз толкнули", — пояснили правоохранители.

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Нападавшие

Нападавшие

Facebook Илона Силенко

После нападения некоторые подростки скрылись с места преступления. Полиция изучает видео с камер наблюдения и опрашивает свидетелей.

Били ногами и толкали: появились подробности нападения подростков в центре Киева

Facebook Илона Силенко

Как писал OBOZREVATEL, около станции метро "Дворец спорта" 15 января группа из 10-15 подростков налетела на мужчину и жестоко избила его. Они наносили удары по голове и печени, а когда мужчину попыталась спасти очевидица, то напали на нее.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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