Били и пытались сжечь: под Киевом в пакете обнаружили обгоревший труп

Под Киевом в Яготинском районе нашли обгоревшее тело мужчины с множественными ранениями.
Труп лежал на обочине между двумя населенными пунктами. Правоохранители зарегестрировали уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство), сообщили на странице прокуратуры Киевской области в Facebook.
"По предварительным данным, тело пострадавшего было обмотано полиэтиленовым пакетом и завернуто в ковер. Кроме этого, у мужчины обнаружили множественные раны головы и проникающие ранения грудной клетки", ‒ сообщили в прокуратуре.
Труп под Киевом
Facebook Прокуратура Киевской области
Кроме этого, предварительная экспертиза показала, что труп могли выбрасывать на ходу из машины. Личность погибшего устанавливается, пишет lenta.ua.
Как писал OBOZREVATEL, в феврале в Киеве под окнами жилого дома обнаружили труп женщины. Тело обнаружил сосед погибшей.
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