Били и пытались сжечь: под Киевом в пакете обнаружили обгоревший труп

Под Киевом в Яготинском районе нашли обгоревшее тело мужчины с множественными ранениями.

Труп лежал на обочине между двумя населенными пунктами. Правоохранители зарегестрировали уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство), сообщили на странице прокуратуры Киевской области в Facebook.

"По предварительным данным, тело пострадавшего было обмотано полиэтиленовым пакетом и завернуто в ковер. Кроме этого, у мужчины обнаружили множественные раны головы и проникающие ранения грудной клетки", ‒ сообщили в прокуратуре.

Труп под Киевом Facebook Прокуратура Киевской области

Кроме этого, предварительная экспертиза показала, что труп могли выбрасывать на ходу из машины. Личность погибшего устанавливается, пишет lenta.ua.

Как писал OBOZREVATEL, в феврале в Киеве под окнами жилого дома обнаружили труп женщины. Тело обнаружил сосед погибшей.

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