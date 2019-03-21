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/Криминал

Били и пытались сжечь: под Киевом в пакете обнаружили обгоревший труп

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Под Киевом в Яготинском районе нашли обгоревшее тело мужчины с множественными ранениями.

Труп лежал на обочине между двумя населенными пунктами. Правоохранители зарегестрировали уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство), сообщили на странице прокуратуры Киевской области в Facebook.

"По предварительным данным, тело пострадавшего было обмотано полиэтиленовым пакетом и завернуто в ковер. Кроме этого, у мужчины обнаружили множественные раны головы и проникающие ранения грудной клетки", ‒ сообщили в прокуратуре.

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Труп под Киевом

Труп под Киевом

Facebook Прокуратура Киевской области

Кроме этого, предварительная экспертиза показала, что труп могли выбрасывать на ходу из машины. Личность погибшего устанавливается, пишет lenta.ua.

Как писал OBOZREVATEL, в феврале в Киеве под окнами жилого дома обнаружили труп женщины. Тело обнаружил сосед погибшей.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
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Davyda Bohdan
Davyda Bohdan
Це труп путіна🐐😂👍
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