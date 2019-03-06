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/Криминал

Били и ломали технику: под Киевом напали на журналистов

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Под Киевом, в селе Чабаны, в сельсовете напали на съемочную группу программы "Схемы" в составе журналистки Екатерины Каплюк и оператора Бориса Троценко. Мужчину побили и повредили его технику.

По предварительным данным, журналистов радиостанции неизвестные лица пытались вытолкать из помещения сельсовета в Чабанах, сообщили на странице полиции Киевской области в Facebook.

"В результате сотрудник СМИ получил телесные повреждения, а его видеоаппаратура повреждена. Открыто уголовное производство по ст. 171 за вмешательство в профессиональную деятельность журналиста", – сообщили в полиции.

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Пострадавшие узнали заместителя сельсовета по вопросам работы ЖКХ Владимира Чуприна и замглавы сельсовета по вопросам работы исполнительных органов Юрия Бондаря, пишет "Радио Свобода".

"Среди тех, кто препятствовал съемке, были двое заместителей Чабановского сельського головы Александра Киризлиева", – пояснили в СМИ.

Также съемке препятствовали представители общественной организации "Развитие Киевщины", почетным председателем которой является Киризлиев. Отмечается, что среди нападающих был и глава этой ОО Валерий Присяжный.

Под Киевом напали на журналистов

Под Киевом напали на журналистов

"Радио Свобода"

Били и ломали технику: под Киевом напали на журналистов

"Наша съемочная группа выполняла редакционное задание – поехала в Чабанивский поселковый совет, чтобы получить информацию для материала, который готовится к эфиру - он касается выделения в частные руки государственных земель, которыми распоряжается Национальная академия аграрных наук Украины. Съемочная группа спокойно зашла в поселковый совет и сообщила, что они – от "Радио Свобода". Затем в кабинет руководства сельсовета ворвались несколько молодых людей и набросились на оператора, чтобы помешать съемке. Ударили по голове, повредили технику. Мы написали заявление в полицию, которая быстро прибыла по нашему вызову и оперативно сработала на месте", – рассказала главный редактор "Схем" Наталья Седлецкая.

Правоохранители начали розыск лиц, причастных к избиению.

Как писал OBOZREVATEL, в январе в Киеве с топором напали на журналистов. Позже по подозрению в причастности к атаке были задержаны девять человек.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
видимо эти два тупых зама завтра уже "уйдут в отпуск" а затем будут уволены...за шо боролись...?)
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Почтальон Печкин
Почтальон Печкин
Оператору,надо было иметь ствол.
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
неудивлен! опг порошенко рулит
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