Били до потери сознания: полиция задержала парней, которые издевались над охранником в Киеве

В Киеве задержали трех молодых людей, которые избили охранника в продовольственном магазине "Фуршет" на улице Ярославской.

В результате инцидента пострадавший попал в реанимацию, врачи оценили его состояние как стабильно тяжелое. Об этом написала пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Мужчина находился на рабочем месте, когда к нему начала приставать компания молодых людей навеселе, среди которых была и девушка. Один из парней ударил охранника по лицу, а затем вместе с двумя товарищами начал избивать мужчину, пока тот не упал на пол без сознания.

Полиция задержала парней, которые издевались над охранником в Киеве Скриншот

Позже правоохранители установили личности причастных к совершению этого преступления. Ими оказались трое местных жителей, которые ранее к уголовной ответственности не привлекались.

Фигурантов задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы. Суд избрал парням мера пресечения в виде содержания под стражей

Также следственный отдел Подольского управления полиции будет решать вопрос о внесении в единый реестр досудебных расследований сведений по данному факту по ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в супермаркете "Фуршет" в Киеве группа посетителей жестоко избила охранника. Инцидент произошел в ночь на 10 ноября на ул. Ярославской в Подольском районе. У 30-летнего пострадавшего диагностировали разрыв селезенки и кровотечение брюшной полости.

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