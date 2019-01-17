''Билет валяется, ищи!'' В Киеве пассажир троллейбуса ногами избил контролера

В Киеве пассажир троллейбуса напал на контролеров и жестоко избил одного из них. Он атаковал 22-летнюю девушку и 26-летнего мужчину после того, как его попросили оплатить штраф за безбилетный проезд.

Инцидент произошел в троллейбусе №27, на остановке "Промсвязь", сообщили в группе "Киевпасстранс" в Facebook. Пассажир заявил, что потерял свой билет в транспорте, и предложил контролерам поискать его (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Нарушитель ударил в лицо мужчину, ухватившись руками за поручни, начал бить ногами в спину. Женщина-водитель испугалась и выскочила из троллейбуса, чтобы вызвать полицию. Только из-за того, что водитель вовремя среагировала и заблокировала двери, нарушитель не сбежал и был вынужден дожидаться правоохранителей", — объяснили в пресс-службе перевозчика.

Пострадавший контролер "Киевпасстранс" Скриншот

Агрессивный пассажир свое нападение аргументировал тем, что ему не давали сойти на конченой остановке троллейбуса. При этом оплатить штраф он отказался.

"Билет где-то тут валяется, ищите! Если бы я вас ударил, вы бы лежали! Вы ограничиваете мою свободу", — заявил пассажир контролерам.

Контролер "Киевпасстранс" Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, в июле под Киевом водитель пригородной маршрутки №805 избил правоохранителя за то, что он указал ему на нарушения ПДД.

После опубликованного очевидцами видео стало известно, что этот водитель ранее тоже фигурировал в скандалах с пассажирами. Всего за несколько дней до резонансного ЧП он оскорблял пожилую женщину и отказывал ей в проезде.

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