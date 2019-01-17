МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

/Криминал

''Билет валяется, ищи!'' В Киеве пассажир троллейбуса ногами избил контролера

Читать материал на украинском

В Киеве пассажир троллейбуса напал на контролеров и жестоко избил одного из них. Он атаковал 22-летнюю девушку и 26-летнего мужчину после того, как его попросили оплатить штраф за безбилетный проезд.

Инцидент произошел в троллейбусе №27, на остановке "Промсвязь", сообщили в группе "Киевпасстранс" в Facebook. Пассажир заявил, что потерял свой билет в транспорте, и предложил контролерам поискать его (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Нарушитель ударил в лицо мужчину, ухватившись руками за поручни, начал бить ногами в спину. Женщина-водитель испугалась и выскочила из троллейбуса, чтобы вызвать полицию. Только из-за того, что водитель вовремя среагировала и заблокировала двери, нарушитель не сбежал и был вынужден дожидаться правоохранителей", — объяснили в пресс-службе перевозчика.

Новости
''Я тебя убью!'' В Киеве мужчина с ножом напал на девушку в маршрутке
Пострадавший контролер "Киевпасстранс"

Пострадавший контролер "Киевпасстранс"

Скриншот

Агрессивный пассажир свое нападение аргументировал тем, что ему не давали сойти на конченой остановке троллейбуса. При этом оплатить штраф он отказался.

"Билет где-то тут валяется, ищите! Если бы я вас ударил, вы бы лежали! Вы ограничиваете мою свободу", — заявил пассажир контролерам.

Контролер "Киевпасстранс"

Контролер "Киевпасстранс"

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, в июле под Киевом водитель пригородной маршрутки №805 избил правоохранителя за то, что он указал ему на нарушения ПДД.

После опубликованного очевидцами видео стало известно, что этот водитель ранее тоже фигурировал в скандалах с пассажирами. Всего за несколько дней до резонансного ЧП он оскорблял пожилую женщину и отказывал ей в проезде.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
15
0
Смешно
0
Интересно
6
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги